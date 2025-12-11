¿Quién es alias ‘Churrón’, líder de Los Choneros por el que EE. UU. ofrece recompensa?

Estados Unidos ofrece US$5 millones por información que permita atrapar a Francisco Manuel Bermúdez, alias ‘Churrón’, otro cabecilla de Los Choneros. Foto: Departamento de Estado de EE. UU. - Departamento de Estado de EE. UU.

Estados Unidos elevó la presión contra Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador al ofrecer US$5 millones por información que permita capturar a Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias 'Churrón’, uno de sus máximos líderes.

Bermúdez Cagua es hoy el único cabecilla de la cúpula de Los Choneros que permanece prófugo. La recompensa fue anunciada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado bajo el Programa de Recompensas contra el Narcotráfico (NRP).

Bermúdez, oriundo de Pedernales y con menos de 30 años, se convirtió en uno de los lugartenientes de mayor confianza de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el histórico jefe de Los Choneros extraditado a EE. UU. el pasado 8 de julio.

Washington señala que Churrón participaba directamente en decisiones estratégicas sobre el tráfico de drogas y armas, además de coordinar el envío de cocaína hacia Estados Unidos en conjunto con Fito y con Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, capturado en septiembre y también acusado en territorio estadounidense.

Figura clave en la estructura de ‘Fito’

El ascenso criminal de Bermúdez comenzó en su adolescencia dentro de Los Gatos Secos, una banda de microtráfico y sicariato aliada a Los Choneros.

Su nombre apareció en expedientes judiciales por primera vez en 2016, cuando un testigo protegido lo acusó de intentar asesinarlo. El ataque falló, pero la esposa del testigo murió, y ese testimonio llevó a que un tribunal lo sentenciara a 40 años de prisión por asesinato. En 2018 fue trasladado a la Cárcel Regional del Guayas.

Ese traslado cambiaría su destino criminal, pues en ese centro penitenciario conoció a Fito y se ganó su confianza. Junto a Topo fortaleció la estructura interna de Los Choneros mientras el Estado perdía control sobre las cárceles.

Tras la fuga de Fito en enero de 2024, y la posterior prelibertad de Topo, Bermúdez también escapó del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados del país.

No drugs on our streets. No cartels in our neighborhoods. In partnership with Ecuador, we are offering a reward offer of up to $5 million for info leading to the arrest and/or conviction of Los Choneros leader Francisco Manuel Bermúdez Cagua, also known as “Churrón.” Send tips to… pic.twitter.com/WfmOWD8JPr — US Dept of State INL (@StateINL) December 11, 2025

El 27 de junio de 2025, la Corte del Distrito Este de Nueva York acusó a Churrón, Fito y Topo de conspiración para importar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego para promover el narcotráfico. Con Fito y Topo bajo custodia, Bermúdez es ahora el último gran eslabón de esa estructura que falta por capturar.

Desde septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, designó a Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permite imponer sanciones financieras, bloquear propiedades en EE. UU. y perseguir sus redes internacionales.

