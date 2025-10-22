¿Quién es Jeanne Shaheen, la demócrata que defendió a Colombia ante presión de Trump?

Jeanne Shaheen, la senadora demócrata que se opone a las sanciones económicas que Trump declaró contra Colombia. Foto: EFE - WAEL HAMZEH

“Los pagos y subsidios a Colombia quedan cancelados”, así anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, que Washington suspenderá la asistencia económica a Bogotá, y entre las voces críticas de esta decisión está la senadora demócrata, Jeanne Shaheen.

La funcionaria estadounidense (que es una de las voces más influyentes en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado) recalcó, ante la controversia, que cortar el apoyo financiero sería “corto de miras y contraproducente”.

“La gran mayoría de nuestra ayuda a Colombia se destina a combatir narcotraficantes y criminales transnacionales”, declaró Shaheen.

La demócrata argumentó que la respuesta del presidente Trump “solo debilitaría la capacidad de Estados Unidos para asegurar las fronteras [Washington] contra las drogas y el crimen”.

La polémica entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño surgió en un contexto en que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha mostrado su inconformismo con los ataques de EE. UU. en el Caribe contra supuestos narcotraficantes. Es más, según expertos de la ONU estas acciones atentan contra principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional.

Previo a la intensificación de las tensiones, Petro dijo que Estados Unidos atacó una embarcación donde iba un pescador colombiano, que según Bogotá no era narcotraficante.

Además, en una de las ofensivas Washington arremetió contra una embarcación en la cual sobrevivió un colombiano y un ecuatoriano. Ambos fueron repatriados por EE. UU. tras el ataque.

En respuesta a las constantes acusaciones de Petro, Trump tildó al presidente colombiano de “líder narcotraficante”.

Horas después de la polémica, el Pentágono aseguró que Estados Unidos realizó un ataque en aguas internacionales contra una embarcación supuestamente vinculada con el ELN. Esto, intensificó aun más la discusiones.

¿Quién es Jeanne Shaheen?

Además de las declaraciones, en contra de las medidas de Trump, Shaheen, la representante de Nuevo Hampshire fue la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de este estado en (1997-2003).

Jeanne Shaheen creció en los suburbios de St. Louis, Missouri, en un entorno modesto: su padre dirigía una fábrica de zapatos y su madre trabajaba como secretaria en una iglesia local.

En 1969 obtuvo su licenciatura en Shippensburg University, en Pensilvania, y luego cursó una maestría en ciencias políticas en la Universidad de Mississippi, donde también trabajó como profesora de secundaria.

Obtuvo su maestría y en 1973 se mudó a Nuevo Hampshire, donde emprendió con un negocio de joyas.

Después de esto inició su vida política. En 1976 participó en la campaña presidencial de Jimmy Carter y luego se convirtió en la directora de esta contienda política. Terminó postulándose para un escaño en el Senado, triunfó y después fue reelegida.

La mujer también fue directora de la campaña presidencial de John Kerry y directora del Instituto de Política de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard.

En lo que respecta a posturas políticas ha mostrado ser flexible, adaptándose a las circunstancias que enfrenta su país. Por ejemplo, durante su primer mandato como gobernadora, apoyó la idea de no aumentar impuestos. Sin embargo, en su segunda reelección cambió de opinión, argumentando que sería “fiscalmente imprudente” mantener esa postura.

También modificó su posición sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en una defensora abierta de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, entre otros temas.

