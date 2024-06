Quién es Jesús María Tarriba, el “primer caballero” de México

Foto de archivo. La candidata presidencial del oficialismo mexicano Claudia Sheinbaum con su esposo, Jesús María Tarriba. Foto: EFE - Isaac Esquivel

Jesús María Tarriba se convirtió en el “primer caballero” de México tras el triunfo de su esposa Claudia Sheinbaum, la primera mujer elegida presidenta en el país.

Tarriba es un experto en riesgos financieros con experiencia en entidades de banca en España y México. Cursó la licenciatura en Física en la UNAM, es maestro en Ciencias de la misma universidad y doctor en Ciencias; sin embargo, desde 1994, incursionó en el sector financiero, donde ha permanecido hasta la actualidad.

Desde 2017 ocupa el cargo de especialista en Riesgos Financieros en el Banco de México (Banxico), según su perfil de LinkedIn. Según la declaración patrimonial del ejercicio 2023 de Tarriba (la última disponible), que se encuentra en el sitio web del Banxico, su cargo específico es líder de especialidad para la Gerencia de Análisis de Riesgos del Sistema Financiero en el Banco de México. Es decir, su función principal consiste en el desarrollo de modelos para la valoración y medición de riesgos financieros.

Fue director técnico en el Grupo de Asesores Unidos (GAUSSC) una empresa que ofrece servicios de estudios de opinión pública y de mercados y de análisis estadísticos de datos. También fue titular en el grupo Banamex-Accival; analista cuantitativo sénior en Santander Investment y el Banco Santander (en España), así como director responsable de Modelos de Riesgo para la hoja de balance de ese banco, en donde estuvo casi 18 años. En el Grupo Santander también fue representante de la División de Riesgo en el Proyecto de Capital Económico y director de Gestión de Riesgos.

Según contó la presidenta, se conocieron en la universidad, pues cursaron la misma carrera, y fueron novios, pero se separaron.

En 2016, cuando Sheinbaum era alcaldesa de Tlalpan y ya estaba divorciada de Carlos Ímaz Gispert, su expareja de matrimonio por casi 30 años, se volvieron a encontrar por redes sociales.

Sheinbaum, cuando todavía era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, contó en 2022 en una entrevista con el medio local W Radio que se casaría con Tarriba, quien ya había regresado a México.

En noviembre de 2023 cuando Sheinbaum ya era candidata para la presidencia se casaron en una ceremonia íntima.

En su cuenta de Instagram, la presidenta electa publicó una foto con anillos de boda y después una foto de ella con su pareja vestidos formalmente y el mensaje: “Les comparto que el día de hoy Jesús y yo nos casamos en una ceremonia íntima y familiar. Estamos muy felices”.

Según la presidenta electa, Tarriba ha sido un pilar en su vida personal, apoyándola en sus decisiones y acompañándola en los momentos más importantes de su trayectoria política.

Claudia Sheinbaum Pardo, de 61 años, se convirtió en la presidenta número 66, quien el 1 de octubre de 2024 asumirá el cargo como jefa de Estado y de gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Será la primera presidenta mujer del país. Según el 100 % de los resultados con corte al 6 de junio compartido por el Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum obtuvo el 59,75 % de los votos en las elecciones del 2 de junio.

Tarriba ha declarado que no le interesa la política como carrera, sino solo como tema de lectura y conversación. En entrevista con El Heraldo se le preguntó si le gustaría ejercer como un acompañante oficial o tener un cargo en el Gobierno. Tarriba respondió que no.

“No creo que me lo pida, pero si me lo pidiera, probablemente le diría que no. Tengo mi vida profesional y estoy muy a gusto en mi trabajo, pero tendría todo mi apoyo como presidenta”, comentó.

