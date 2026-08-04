¿Quién es Max Miller, el exyerno de Bernie Moreno acusado de violencia de género?

El congresista Max Miller, del Partido Republicano. Foto: Retrato oficial

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Señalamientos de violencia de género contra el congresista Max Miller han sacudido al Partido Republicano antes de las elecciones de noviembre. Emily Moreno, hija del senador por Ohio de origen colombiano, Bernie Moreno, ha señalado a Miller, su exesposo y con quien tiene una hija de dos años, de querer atentar contra su vida, mientras Miller aspira a un nuevo periodo en el Legislativo.

¿Quién es Max Miller?

De 38 años, este exmarine cumple actualmente su segundo mandato como representante de los Estados Unidos por el séptimo distrito congresional de Ohio.

Es particularmente cercano al presidente Donald Trump, pues en el pasado fue uno de sus asesores principales.

Sin embargo, fue en 2015, haciendo campaña por Marco Rubio, que Miller y Moreno se conocieron, según registra la prensa estadounidense.

Actualmente, Miller forma parte del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en donde con frecuencia se discuten asuntos de interés para Colombia y toda la región.

Igualmente, es miembro del comité directivo que decide la composición de los comités de los miembros de la bancada republicana.

Integra el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y el Subcomité de Supervisión y el Subcomité de Trabajo y Bienestar Social.

¿De qué lo acusan?

En el marco de un caso que se encuentra ante un tribunal de familia, derivado del divorcio y la controversia por la custodia de la hija de ambos, Emily Moreno ha dicho que Miller le quemó el pecho y el estómago arrojándole agua caliente de una sartén, que le apuntó con una pistola a la cabeza, además de que le fracturó la clavícula y le causó contusiones en el hombro a la niña, según información de The New York Times.

Los documentos judiciales citados por dicho medio apuntan a que, en un momento dado, la niña le dijo a su mamá: “Papá te va a matar”.

Como contó el diario neoyorkino, no es la primera vez que una mujer acusa a Miller de violencia doméstica. “En sus memorias, Stephanie Grisham, la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, escribió que tuvo una relación sentimental con otra persona de la administración que la maltrataba físicamente; posteriormente reconoció que se refería al Sr. Miller”, escribe el Times.

Según la publicación, Miller ha negado las acusaciones y la demandó por difamación. Ambos habrían llegaron a un acuerdo extrajudicial.

Fuentes que hablaron bajo reserva de su identidad aseguraron al periódico neoyorquino que les preocupa que Miller esté perjudicando sus posibilidades de reelección y las esperanzas de los republicanos de conservar el escaño, si se tiene en cuenta que, según encuestas internas realizadas por los demócratas, él aventaja por tan solo un punto porcentual a su rival.

En todo caso, para autores como Ashley Parker, resulta evidente que los republicanos han tardado demasiado en pedirle al congresista de Ohio que ponga fin a su campaña de reelección, como escribió en The Atlantic.

¿Qué ha respondido Miller?

Miller ha negado las acusaciones y ha dicho que su exesposa es enferma mental, mentirosa, acosadora y una persona peligrosa, y que incluso ha puesto en riesgo su seguridad y la de su hija.

Voceros de Miller han dicho a su favor que el hecho de que la corte mantenga la custodia compartida socava la credibilidad de las acusaciones.

Este martes, sin embargo, el abogado del representante Miller quedó en el centro de la polémica al asumir la responsabilidad por la publicación involuntaria de fotos de la hija del republicano de Ohio entre el material que Miller publicó el domingo en un intento por defenderse de las acusaciones de violencia doméstica.

El abogado Aaron Minc, informa POLITICO, “asumió la responsabilidad de la publicación de la fotografía y la calificó de ‘completamente involuntaria y un error’ después de que un abogado de la exesposa de Miller, Emily Moreno, acusara a Miller de difundir el nombre de la hija y una imagen que ‘podría considerarse material de abuso sexual infantil’“, pues mostraría a la niña sin ropa.

¿Qué ha dicho Bernie Moreno?

El lunes, el senador rompió el silencio que había venido guardando sobre el caso.

Aseguró que su copartidario y aspirante a la reelección al Congreso no debería continuar en la política. “Como ha admitido en privado, Max Miller necesita ayuda psicológica seria”, dijo Moreno en X. “Es un peligro para mi hija, y contengo la respiración cada minuto que tiene la custodia de mi nieta”.

Asimismo, se refirió al asunto de la fotografía de su nieta.

“Cuando salió e hizo lo que hizo —incluyendo la publicación de fotos de mi nieta completamente desnuda, y ahora cientos de miles de seres humanos con problemas mentales tienen acceso a eso— decir ‘ups’ es grotesco”, declaró el senador a los periodistas.

“En mi opinión, esto es un delito grave, y cada ser humano que tocó esa foto y la transmitió electrónicamente debería ir a la cárcel, porque es ilegal hacerlo”, dijo, citado por POLITICO.

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