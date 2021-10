¿Quién es Mirtha Vásquez la nueva primera ministra de Perú?

Su llegada al cargo se dio tras la renuncia del ex primer ministro, Guido Bellido. Vásquez se desempeñó como parlamentaria, llegando a ocupar el cargo de presidenta del Congreso.

Mirtha Vásquez asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), anunció el presidente de Perú, Pedro Castillo. Su llegada al cargo se dio tras la renuncia del ex primer ministro, Guido Bellido; uno de los nombramientos más polémicos del presidente, y que desde un principio generó temor entre los inversionistas y algunos peruanos.

¿Quién es la nueva primera ministra?

Vásquez es un rostro conocido para los peruanos en la región Cajamarca, de donde también es el presidente Pedro Castillo.

Es abogada, especialista en Derechos Humanos, y cuenta con un posgrado en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se ha desempeñado como congresista de la República durante el periodo parlamentario 2020-2021, llegando a ocupar el cargo de presidenta del Congreso. Fue una de las pocas parlamentarias que rechazó la vacancia al expresidente Martín Vizcarra.

También ejerció la presidencia de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y fue presidenta de la Comisión de Ética. Tras la renuncia de Merino, Vásquez fue elegida como parte de la Mesa Directiva presidida por Francisco Sagasti, de acuerdo con medios locales.

Vásquez integró el Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y fue abogada en la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). También fue profesora de la Universidad Nacional de Cajamarca.

¿Por qué renunció Bellido?

Su salida se dio tras haber sido jefe del gabinete ministerial por dos meses, en los que recibió fuertes críticas. Sin mencionar los “serios cuestionamientos por sus investigaciones fiscales, las contradicciones y desorden al interior del Gabinete, y sus enfrentamientos públicos con el canciller Óscar Maúrtua y el titular de Justicia, Aníbal Torres”. Aquí algunos de los desencuentros:

La República que no puede haber “nacionalización unilateral por parte del Estado”. (Le contamos más de este tema aquí: Hace unos días, Bellido amenazó al consorcio que opera el principal yacimiento de gas con “recuperar” el recurso si no aceptaba renegociar el contrato de la concesión. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dijo al diarioque no puede haber “nacionalización unilateral por parte del Estado”. (Le contamos más de este tema aquí: Guido Bellido, el primer ministro que mete en problemas a Pedro Castillo en Perú

A esto se suma que Bellido invitó al ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua, a dejar el cargo. Esto luego de que el vicecanciller dijo que Perú no reconocía a ninguna autoridad en Venezuela. Y aquí hay que recordar que Bellido comparte la posición de izquierda de Vladimir Cerrón, un personaje político que no puede tener cargos públicos por una sentencia por corrupción, y que para muchos es el verdadero poder detrás del gobierno.

Sin mencionar que la Fiscalía informó el 12 de agosto que abrió investigación contra Cerrón por el delito de terrorismo. Una medida que comprende también a Guido Bellido.

¿Qué sigue ahora?

A las 8 p.m. inició la ceremonia de juramentación de nuevos ministros. Es importante recordar que tras la salida de Bellido, todo el gabinete tuvo que presentar su renuncia para que Vásquez los pueda ratificar o cambiar. Medios locales informan que la nueva primera ministra tendrá 30 días desde que jura al cargo para solicitar el voto de investidura al Parlamento. Así va el proceso hasta ahora, según información del diario El Comercio:

Walter Ayala es ratificado como ministro de Defensa.

Pedro Francke permanece a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

El nuevo ministro del Interior es Luis Roberto Barranzuela. Entra en reemplazo de Juan Carrasco.

Hernando Cevallos es ratificado como ministro de Salud.

Por su parte, Bellido volverá a sus labores como congresista de la República, informó el diario Gestión.

“Con el ánimo de retornar a mis funciones parlamentarias, solicito se de el cese a partir del 7 de octubre del 2021 a la licencia sin goce de haber que solicité a finales de julio del presente año a su despacho, el cual se me ha otorgado por cumplir funciones dentro del Poder Ejecutivo en calidad del Presidente del Consejo de Ministros que he venido asumiendo hasta esta fecha”, señaló el ex primer ministro.