Trump quiere que EE. UU. sea grande otra vez, pero puede estar logrando el efecto contrario

Estados Unidos pierde apoyo internacional tras el regreso de Trump, mientras China mejora su imagen, invierte en ciencia y gana influencia en un mundo que avanza hacia un orden multipolar.

Laura Henao Arévalo
16 de enero de 2026 - 02:00 a. m.
Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca con el objetivo de “Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez”, eslogan que popularizó en 2016 y que ha impulsado un movimiento político. Su nuevo mandato se ha caracterizado por la implementación de políticas migratorias estrictas, intervenciones en conflictos internacionales y desafíos económicos persistentes.

Sin embargo, Estados Unidos parece estar pagando un precio internacional por las decisiones de Trump, o esto parece, según la encuesta realizada por los expertos del...

Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
