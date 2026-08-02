Quiénes son los Kushner, la familia cercana a Trump ligada a la crisis de Infantino en FIFA

Collage de fotos de Josh Kushner, Gianni Infantino y Jared Kushner. Foto: Agencia EFE

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El proyecto de Gianni Infantino para privatizar un porcentaje de la Copa Mundial de la FIFA ha fracasado después de que más de 60 federaciones de fútbol del mundo rechazaran su propuesta, lo que ha derivado en una pérdida de confianza y en que organismos como la UEFA pidan su salida del ente rector del fútbol.

Es un malestar que viene desde el último Mundial en Estados Unidos, cuando Infantino aceptó modificar el libre desarrollo del torneo y revirtió, con facultades excepcionales prácticamente inéditas en la FIFA, una tarjeta roja a favor de Folarin Balogun, un futbolista de la selección de Estados Unidos. El proyecto también puso de relieve la creciente cercanía entre Infantino y Donald Trump, amigo cercano del dirigente y a quien el mandatario de la FIFA se ha encargado de acercar cada vez más al mundo del fútbol.

Lo llevó a entregar la copa a España en la final en Nueva York, le creó un premio de paz inédito y probablemente irrepetible y, parcialmente, dejó entrar su cultura de negocios al Mundial con su fallida propuesta de privatizar el 30 % del torneo. Y es que, aunque fracasó, detrás de ella estaba una red que, aunque no es oficial, sí tiene una cercanía innegable con Donald Trump y su modelo de negocios.

Representando a los inversores que querían participar en la capitalización de la FIFA estaba Joshua, “Josh”, Kushner con su firma de capital de riesgo estadounidense Thrive Capital. Kushner no es un apellido nuevo en el entorno de Trump. Comenzando por Charles Kushner, fundador de Kushner Companies, quien fue condenado en 2005 por evasión fiscal, manipulación de testigos y otros delitos federales. Donald Trump lo indultó en 2020 y, tras regresar a la Casa Blanca, lo nombró embajador de EE. UU. en Francia.

Después está el más cercano a la familia presidencial en Estados Unidos: Jared. Es el esposo de Ivanka Trump, la hija del presidente, y desde su primera administración ha estado involucrado de lleno en sus intereses. Ha liderado comitivas designadas por Trump para temas como Oriente Medio, estuvo involucrado en los Acuerdos de Abraham y en la negociación para la reconstrucción de Gaza y, justo por estos días, es posible una visita, junto a Steve Witkoff, el otro emisario estrella de Trump, a Ucrania.

En palabras de Rob Draper, en The Guardian: “Resulta desafortunado para Infantino que la familia Trump, a través del matrimonio, lidere la venta del siglo, la cesión de un control sustancial del Mundial. Algunos críticos afirman que incluso una participación minoritaria del 20 % equivaldría, en la práctica, a una participación mayoritaria si Infantino permanece al mando sin rendir cuentas. Sin embargo, Joshua simplemente sigue los pasos de su hermano mayor, Jared, en su increíble habilidad para cerrar acuerdos”.

Y es que Jared no solamente trabaja para los intereses de su suegro, sino que también ha conseguido millonarios negocios con fondos de inversión árabes desde los Acuerdos de Abraham durante la primera administración. El mismo país que organizará el Mundial de 2034 y el mismo país que hoy apoya a Trump en su guerra contra Irán. Todo termina en la misma bolsa.

Josh, por su parte, sí mantiene un modelo similar al de su hermano, pero hasta ahora desligado de la política. Esta hubiera sido su entrada pública a la mesa y, por ende, al juego de millones. Según Politico, “Thrive busca construir una base de inversionistas diversificada a nivel global, recurriendo a fondos soberanos y otras instituciones de primer nivel de Europa, Asia y Latinoamérica”. Este es el mismo negocio de Jared: recaudar y conseguir inversiones millonarias de fondos soberanos y países extranjeros.

Más allá de que la operación nunca se concretó, el episodio deja al descubierto el tipo de relaciones que Infantino ha tejido alrededor de la FIFA. El intento de abrir la puerta del principal activo del fútbol mundial a un fondo ligado a una de las familias empresariales más cercanas a Donald Trump terminó alimentando la percepción de que el organismo ya no solo se mueve en el terreno deportivo, sino también en el de las grandes redes de poder político y financiero. La caída del proyecto no solo supone un revés para Infantino; también marca, al menos por ahora, el límite que las federaciones están dispuestas a aceptar frente a la transformación del Mundial en un negocio cada vez más influido por intereses privados.

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