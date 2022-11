“Quiero pedir excusas”: funcionario de Migración que pateó a un viajero en El Dorado

Procuraduría investiga a funcionario de Migración Colombia que agredió a viajero Foto: Unidad de Video

Jaime Alonso Sánchez es el protagonista de uno de los videos más reproducidos en Colombia desde el jueves. Este funcionario de Migración Colombia fue capturado por la cámara de una ciudadana momentos antes de patear a un viajero en el punto de migración en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Un día después de lo ocurrido, rompió su silencio y contó su versión de los hechos.

“El señor llega y me dice que necesita hacer uso de la máquina. Yo le digo que sí, que siga. El señor vuelve y me dice que no sirve. Yo le digo que tiene que usar otra. El señor me dice: ‘Esa mierda no sirve para un culo’. A lo que lo le digo que si no le sirve, que haga la fila normal. El señor se devuelve, intenta hacerlo otra vez y me dice: ‘Usted para qué está, triple...’”, relató Sánchez en diálogo con Blu Radio.

Ante los repetidos insultos del ciudadano, dice Sánchez, el funcionario de Migración sale del filtro a pedir respeto. Cuando se dirigía a buscar a un policía supervisor, el hombre sigue insultándolo, según relata.

“Triple..., ¿ese es el policía que me va a traer?”, le dijo el hombre.

Sánchez le pidió de nuevo que no lo insultara más, pero no fue escuchado, según cuenta. Después de esto, el funcionario admite que le pegó una patada y una cachetada al ciudadano, como quedó registrado en el video que circula en redes sociales.

Le puede interesar: El oscuro historial de la fábrica de iPhone en China: palizas, suicidios y explotación

“Quiero pedir excusas, no era la forma. Soy un ser humano que tengo errores. Lamentablemente, reaccioné fuerte y le pegué una cachetada y una patada”, dice Sánchez, quien aclara que la confrontación no tuvo nada que ver con el color de piel del ciudadano en cuestión.

“Yo no le dije negro, en ningún momento. Su color es nada para mí. No tengo problemas de racismo con nadie. Tengo amigos de color”, señaló Sánchez en la emisora.

El ciudadano afectado, identificado como Juan Camarillo, señaló que viajó a Colombia para descansar y reunirse con su familia, y que nunca esperó volverse famoso porque “un cavernícola lo agredió”.

“Esperemos que la justicia actúe. Uno viene a su país a tratar de descansar y pasar tiempo con su familia y desde la entrada se encuentra con funcionarios displicentes y el taxista que le nota acento costeño a uno y le quiere cobrar de más”, señaló Camarillo en sus redes sociales.

Sánchez aseguró que aceptará las consecuencias de su agresión. Migración Colombia, por su parte, ha abierto una investigación sobre el incidente.

“No sé si esto pasó por el cansancio. Falta personal de migración, tenemos cargas excesivas de trabajo. Atendemos cualquier cantidad de vuelos. La mente y el cuerpo se cansa y esa fue la reacción. No volverá a ocurrir”, dijo Sánchez, quien denunció que está recibiendo amenazas en su correo institucional.

Vea también: EE. UU. prevé deportar migrantes cuando levante norma que bloquea entrada irregular

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.