“La ONU necesita un secretario con las botas en el barro”: entrevista con Rafael Grossi

Grossi es candidato a secretario general de la ONU. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Rafael Grossi ha liderado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que forma parte del sistema de las Naciones Unidas, desde 2019. Su dirección ha sido testigo de la invasión de Ucrania por parte de la potencia nuclear que es Rusia.

Durante la guerra, que cumplió cuatro años esta semana, la central nuclear de Zaporiyia, la más importante de Europa, y lo que queda de Chernóbil han estado bajo asedio militar. Eso le preocupa más que el uso de armas nucleares en ese contexto.

También, ha participado de los esfuerzos por restablecer...