Rubio, Milei y Noboa celebran la victoria de Kast como nuevo presidente de Chile

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó este domingo al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria electoral y señaló que, bajo su liderazgo, Chile priorizará el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial bilateral.

“Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, anotó Rubio en un comunicado.

El secretario de Estado, además, agregó que espera trabajar estrechamente con la Administración de Kast.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Padre de 9 hijos y ferviente católico, Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo de manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen hace cuatro años.

Milei celebra por su “amigo”

avier Milei, expresó este domingo “enorme alegría” por la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, consideró que se trata de “un paso más” de la región en defensa de la libertad e instó a “trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad”.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”, escribió el mandatario argentino en su perfil de la red social X.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, agregó Milei.

El presidente argentino encabezó su mensaje con la frase “la libertad avanza”, que es también el nombre de su partido, y lo concluyó con su habitual “viva la libertad carajo”.

El mensaje de Milei fue rápidamente replicado por otros miembros de su Gobierno, incluido el canciller, Pablo Quirno.

Noboa: “Una nueva etapa”

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó este domingo al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y afirmó que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región”.

“Felicitaciones José Antonio Kast. Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

Al igual que Noboa, el expresidente conservador ecuatoriano Guillermo Lasso (2021 - 2023) felicitó al mandatario electo “por su contundente victoria” y aseguró que “su liderazgo fortalecerá una cooperación firme y estratégica entre Chile y Ecuador”.

Duque se suma a los elogios

“Felicitamos a José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile. El pueblo chileno se expresó masivamente en las urnas y reafirmó su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho”, manifestó el expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) en su cuenta de X.

El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Kast y destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, pese a situarse en las antípodas ideológicas del mandatario electo. Le deseó “mucho éxito” en su futuro mandato y reafirmó el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Suramérica como una “zona de paz”.

El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló que el resultado envía “un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la economía libre”, además de representar “una oportunidad histórica” para construir una relación de respeto, amistad y cooperación entre ambos países.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó su deseo de trabajar juntos para “fortalecer aún más la amistad y la cooperación” entre ambos países.

Mientras, el jefe de Estado de Costa Rica, Rodrigo Chaves, felicitó al pueblo chileno y celebró la victoria de Kast al afirmar que espera que puedan “fortalecer la amistad y las relaciones bilaterales para el progreso mutuo con Chile”.

Asimismo, el Gobierno de Panamá le auguró a Kast que alcance sus objetivos “en beneficio del bienestar, la estabilidad y el desarrollo del pueblo chileno”.

Su homólogo de Guatemala felicitó a Kast y al pueblo chileno por la “exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado”, y reiteró su compromiso de trabajar con el nuevo Gobierno para fortalecer la relación bilateral, orientada a la prosperidad y la estabilidad de ambos países y de la región latinoamericana.

