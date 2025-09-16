La mayor redada migratoria de Trump pone a prueba la alianza con Corea del Sur

Trabajadores surcoreanos repatriados, detenidos en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Foto: EFE - JEON HEON-KYUN

Nuevas tensiones entre Corea del Sur y Estados Unidos surgieron tras la redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que, el 4 de septiembre, terminó con el arresto de 475 trabajadores surcoreanos en una planta de Georgia dedicada a producir baterías para vehículos eléctricos de Hyundai, Kia y Genesis.

Tras las detenciones, el gobierno de Corea del Sur anunció que empezará una investigación para determinar si hubo violación a los derechos humanos de los trabajadores arrestados por ICE.

Esta operación...