La mayor redada migratoria de Trump pone a prueba la alianza con Corea del Sur

La arremetida del gobierno de Donald Trump contra trabajadores surcoreanos en Georgia desató cuestionamientos por presunto abuso de derechos humanos, y genera dudas sobre la inversión extranjera y la economía estadounidense.

Laura Henao Arévalo
16 de septiembre de 2025 - 12:31 p. m.
Trabajadores surcoreanos repatriados, detenidos en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.
Trabajadores surcoreanos repatriados, detenidos en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.
Foto: EFE - JEON HEON-KYUN

Nuevas tensiones entre Corea del Sur y Estados Unidos surgieron tras la redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que, el 4 de septiembre, terminó con el arresto de 475 trabajadores surcoreanos en una planta de Georgia dedicada a producir baterías para vehículos eléctricos de Hyundai, Kia y Genesis.

Tras las detenciones, el gobierno de Corea del Sur anunció que empezará una investigación para determinar si hubo violación a los derechos humanos de los trabajadores arrestados por ICE.

Esta operación...

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

