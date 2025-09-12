Redada en fábrica de Hyundai detuvo trabajadores con visas de negocios temporales

Trabajadores surcoreanos repatriados detenidos en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en una fábrica de Georgia hacen fila para abordar autobuses en el Aeropuerto Internacional de Incheon en Incheon, Corea del Sur. Foto: EFE - YONHAP

Casi 500 personas fueron detenidas durante una redada en una fábrica de baterías de Georgia propiedad de dos fabricantes surcoreanos la semana pasada, la mayor operación de control migratorio en un solo lugar en la historia del Departamento de Seguridad Nacional.

Pero, al menos en un caso, los funcionarios admitieron que un trabajador estaba empleado legalmente y lo obligaron a abandonar el país de todos modos, según documentos revisados por The New York Times.

El Times obtuvo los registros internos de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) de 11 de los trabajadores detenidos. Seis entraron en el país con visados B1 o B1/B2, que se expiden para viajes de negocios de hasta seis meses. Cuatro entraron a través del programa de exención de visado, que permite viajar durante 90 días. En un caso, el estatus del trabajador no estaba claro. Los registros indicaban que todos menos uno de los 11 trabajaban ilegalmente en el momento de la redada, pero no daban detalles del motivo.

En la única excepción, los agentes dijeron que, aunque el trabajador “no había violado su visado”, el director de la oficina local del ICE “ordenó” que se le considerara alguien que abandonaba voluntariamente el país. En el expediente constaba que trabajaba para la empresa de ingeniería surcoreana SFA, que no respondió a una solicitud de comentarios.

Dos tercios de las personas detenidas el 4 de septiembre eran surcoreanos, y casi todos volaron de regreso a su país de origen esta semana. Aterrizaron en Seúl el viernes por la tarde, hora local, tras permanecer 24 horas en el limbo mientras el presidente Donald Trump instaba a su gobierno que considerara la posibilidad de permitirles quedarse y capacitar a trabajadores estadounidenses, dijeron funcionarios surcoreanos.

“Lo que el ICE está haciendo aquí es ilegal, y la gente debe rendir cuentas”, dijo Charles Kuck, abogado de migración de Atlanta que representa a algunos de los detenidos. “Si pasamos de ‘hagamos cumplir la ley a quien la infringe’ a ‘hagamos cumplir la ley a todo el mundo, independientemente de su situación legal’, creo que hemos cambiado el tipo de país en que nos hemos convertido”.

Las repercusiones de la operación en la planta fueron el ejemplo más reciente de la naturaleza de red de arrastre de la política de migración de Trump y de cómo puede entrar en conflicto con otros objetivos políticos declarados, como reforzar la producción en Estados Unidos. También puso de relieve una estrategia utilizada por las empresas multinacionales para traer temporalmente trabajadores a Estados Unidos para establecer nuevas operaciones.

La cuestión de quién realizará tanto el trabajo manual pesado como los sofisticados empleos técnicos asociados a las fábricas avanzadas ha adquirido mayor urgencia en los últimos años, a medida que el gobierno federal ha impulsado la fabricación avanzada, a menudo dirigida por empresas extranjeras.

El gobierno de Trump ha pedido a sus socios comerciales que fabriquen sus productos en Estados Unidos o paguen fuertes aranceles, y ha conseguido cientos de miles de millones de dólares en compromisos de inversión de Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. La planta, propiedad del fabricante de automóviles Hyundai y del proveedor de baterías LG Energy Solution, está a semanas de su finalización. Los contratistas estaban instalando el sofisticado equipo necesario para fabricar baterías para vehículos eléctricos.

Los representantes de la empresa conjunta de la planta de baterías no devolvieron las solicitudes de comentarios, como tampoco lo hicieron los portavoces de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional.

El visado B1 y la combinación B1/B2 —el tipo que tienen varios trabajadores de la planta de Georgia— se utilizan habitualmente para viajes de negocios y relacionados con el turismo de duración inferior a seis meses, especialmente para funciones de consultoría técnica o científica. En total, se expidieron 4906 visas B1/B2 a surcoreanos en los cinco primeros meses de este año, según los registros del gobierno, una pequeña parte de los 2,86 millones expedidos a todos los países en el mismo periodo.

Robert Marton, abogado de migración con clientes fabricantes de automóviles distintos de Hyundai, dijo que había recurrido más a los visados B1 en los últimos años, ya que otros programas para traer trabajadores extranjeros se habían vuelto más competitivos.

Las empresas suelen traer empleados de otros lugares con visados H-1B, que permiten a una persona quedarse varios años. Sin embargo, estas tienen un número limitado, son caras de solicitar y tienen una gran demanda.

“El programa H-1B es restrictivo desde hace años”, dijo Marton. “Así que creo que los abogados como nosotros buscamos soluciones alternativas y conseguir que la gente entre rápidamente”.

Para obtener un visado B1 hay que presentar pruebas de las credenciales del trabajador, como certificados de estudios, y pruebas de empleo en su país de origen. Se supone que se utiliza para consultar a socios comerciales, negociar contratos o asistir a conferencias.

Jongwon Lee, abogado de Duluth, Georgia, quien ha trabajado con empresas surcoreanas que operan en el estado, dijo que las directrices oficiales dejaban poca claridad sobre la amplitud con que podía interpretarse el visado B1.

“Instalar software, dar instrucciones de cómo configurar máquinas, ¿es consultoría o no?”, dijo Lee. “Nadie lo sabe. No hay actualización, ni instrucciones, ni jurisprudencia”.

En cambio, la aplicación de la ley puede desarrollarse en tiempo real. Los documentos de planificación del ICE sugieren que, la semana pasada, los agentes no necesariamente tenían como objetivo a los trabajadores temporales surcoreanos.

En la orden original de la redada solo figuraban cuatro hispanos. Según Kuck, los agentes no tenían a nadie que hablara coreano durante la redada y tuvieron que utilizar aplicaciones para traducir.

“Fue un accidente” que el ICE detuviera a los trabajadores surcoreanos, argumentó Kuck. “Simplemente transportaron a todos a la cárcel para resolverlo más tarde”.

La redada formaba parte de un amplio esfuerzo de deportación que la Casa Blanca ha orquestado por todo Estados Unidos este año, en el que ha recurrido a varias agencias que normalmente no se ocupaban de asuntos de inmigración como forma de cumplir las promesas de campaña de Trump. Stephen Miller, jefe adjunto de personal de la Casa Blanca, se ha fijado como objetivo realizar 3000 detenciones al día. La aplicación de la ley en el lugar de trabajo se considera una forma de conseguir grandes cifras.

Casi todos los 317 trabajadores surcoreanos detenidos tenían previsto regresar a casa para descansar, pero podrían plantearse volver a la obra más adelante, dijeron esta semana funcionarios de Seúl. Uno de los trabajadores optó por quedarse en Estados Unidos con familiares que tienen green cards.

Normalmente, cuando los extranjeros aceptan una “salida voluntaria”, significa que han reconocido que infringieron las leyes de inmigración y que no se les permitirá volver a entrar en Estados Unidos. En este caso, los documentos de expulsión no contenían un reconocimiento de infracción, y los funcionarios surcoreanos han exigido que los trabajadores no sufran consecuencias adversas.

Junto con los surcoreanos, los agentes del ICE detuvieron a trabajadores de Japón, China e Indonesia en la planta de Georgia. El Consulado de México en Atlanta dijo que se había detenido a 23 de sus ciudadanos, y el Consulado de Colombia dijo que tenía constancia de la detención de 19 colombianos.

Algunos de los procedentes de Centro y Sudamérica, según abogados y una organización llamada Migrant Equity SouthEast, tenían permisos de trabajo válidos y se encontraban legalmente en el país con el Estatus de Protección Temporal o la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Ambos son programas que el gobierno de Trump ha intentado desmantelar.

En el pasado se ha abusado de los programas de visados de corta duración para empresas, tanto por parte de empleados que sobrepasan sus límites como por parte de empresarios. Una demanda colectiva pendiente alega que un contratista de una filial de Hyundai contrató a ingenieros y técnicos para trabajar en un almacén de Georgia con visas TN. Esa categoría de visado está destinada a profesionales cualificados de una lista prescrita de ocupaciones, pero los trabajadores afirman que, en su lugar, se les obligó a realizar trabajos de seguridad, limpieza y embalaje.

No está claro si se produjo algo similar en la planta de Hyundai-LG. Julia Solórzano, directora jurídica y política del Centro de los Derechos del Migrante, grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes que contribuyó a presentar ese caso, ha coordinado la respuesta a la redada. Dijo que, a diferencia de los trabajadores que han participado en operaciones de este tipo en el pasado, no se ha puesto en libertad bajo fianza a quienes no han sido devueltos a Seúl.

“En esta redada, llama la atención que hayan detenido a tantos trabajadores“, dijo Solórzano. “Esto dificulta mucho el apoyo a las personas y crea condiciones que dificultan que los trabajadores evalúen justamente sus opciones de inmigración”.

