“Si finalmente no es necesario, por decisión de Estados Unidos, pues no se llevará a cabo. Pero Colombia mantiene esa disposición (de recibir a los refugiados)”, dijo el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón.

Una parte de los refugiados que salieron de Afganistán, y que Colombia se ofreció a recibir tras la toma del talibán, no llegarán al país, por ahora. Este domingo, el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, informó que “por lo pronto no ha ocurrido, y tampoco lo vemos en el corto plazo”. La razón, según informó Blu Radio, es que el gobierno de Joe Biden enviará a las personas evacuadas a sus bases militares, por el momento.

Desde la mañana del viernes 20 de agosto se conoció la posibilidad de que Colombia recibiera, de manera temporal, a 4.000 afganos que salieron de su país al ser posible blanco de los talibanes por haber colaborado con el gobierno estadounidense. Ese mismo día, en horas de la tarde, Iván Duque confirmó la medida, aunque no dejó claro el número de refugiados que llegarían al país. Tras el anuncio en agosto, Duque hizo énfasis en que los afganos solo estarían de manera temporal en el territorio nacional, pues su destino sería EE. UU.

“Sin embargo, si finalmente no es necesario por decisión de Estados Unidos, pues no se llevará a cabo. Pero Colombia mantiene esa disposición (de recibir a los refugiados)”, dijo el embajador en una rueda de prensa que se llevó a cabo este domingo. “Lo que es claro es que hay un acuerdo, y que siempre queda abierta la posibilidad de que en algún momento ocurra, pero por lo pronto no lo vemos en el corto plazo”, agregó Pinzón.

