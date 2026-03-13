Régimen cubano reconoce por primera vez que están teniendo conversaciones con Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel (i) y a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa/ NICOLE COMBEAU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente “conversaciones” con representantes de Estados Unidos, en un contexto de fuerte tensión entre Washington y La Habana.

Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista (PCC, único) y ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, representa una “amenaza excepcional”, principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros de las más altas instancias del PCC y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, según imágenes difundidas por la televisión cubana.

“Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, añadió el presidente cubano.

Díaz-Canel, que es también primer secretario del PCC, destacó que esas conversaciones son facilitadas por “factores internacionales” que no precisó.

El jueves por la noche, La Habana anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, el histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos.

El presidente Trump ha instado a La Habana a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar las consecuencias.

Desde mediados de enero aseguró que su gobierno ya sostenía conversaciones con altos dirigentes de la isla, sumida desde hace seis años en una crisis sin precedentes, agravada por el bloqueo petrolero de facto que le ha impuesto Estados Unidos.

Díaz-Canel subrayó que las conversaciones con Estados Unidos buscan “en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen”.

Asimismo, pretenden “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación”, detalló.

Según Díaz-Canel, durante esos intercambios, La Habana ha expresado su “voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y la autodeterminación”.

También aseguró que el Gobierno de la isla espera una visita de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. para colaborar en la investigación del incidente de la lancha rápida procedente de EE.UU. cargada de armamento, según La Habana.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com