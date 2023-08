Rescatan a migrante con una pierna rota en el Darién; fue abandonada por su hijo

La mujer, identificada como Marta León, fue encontrada con la pierna rota y en mal estado de salud. Foto: @AlertaMundial

Se volvió viral la historia de una mujer que fue rescatada del tapón del Darién luego de que fuera abandona por su hijo. Según los medios centroamericanos, la mujer fue vista por un “coyote”, como se les dice a quienes ayuda a la gente en las travesías por la zona, y rescatada luego de seis días en los que permaneció orillas de un río en condiciones delicadas de salud y con la pierna rota.

La mujer fue identificada como Marta León, de nacionalidad cubana, quien intentaba atravesar la selva después de pasar por Ecuador para llegar hasta los Estados Unidos. Los medios informaron que su hijo, Lázaro, la abandonó y posteriormente informó a sus familiares que ella había fallecido mientras intentaban a travesar la selva.

Sin embargo, la señora fue rescatada por el “coyote”, de nacionalidad venezolana, quien luego publicó un video en su Facebook, acompañado de una descripción: “Pasé por la selva, ya hoy estoy en Costa Rica. Encontré a esta señora cubana, su hijo la abandonó, está a un día de Las Piraguas”. En el clip se ve a la mujer agotada y estado de desnutrición, afirmando que efectivamente fue abandonada por su hijo, y posteriormente, tras su rescate, fue trasladada a una clínica cercana.

Una señora de nacionalidad cubana, fue abandonada en la selva de Darién por su propio hijo, la mujer se fracturó una pierna pero afortunadamente fue rescatada por otros migrantes venezolanos. pic.twitter.com/tzISkrvtvR — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 22, 2023

Las declaraciones de la hija de la mujer abandonada

Luego apreció un video en redes sociales de una mujer que se identificó como la hija de Marta León, hablando desde Brasil, quien solicitó al gobierno de ese país una visa humanitaria para ir a buscar a su mamá a la clínica en que está siendo atendida, ubicada en un municipio cercano del lugar donde fue encontrada.

“Este video es para confirmar que mi mamá está viva, no está muerta como me había dicho mi hermano. Me había dicho que ella se había caído por un barranco, que se había dado un golpe en la cabeza y que la había enterrado el día 15 en la noche y el dio la noticia en Cuba el día 17″, aseguró la familiar.

Así mismo, agradeció a quien la rescató y le prestó ayuda: “Un venezolano le dio asistencia médica, le dieron unos caramelos porque estaba deshidratada. Llevaba seis días sola en ese río, en esas piedras, abandonada y gracias a un “coyote” fue que me llegó esa noticia. Yo la lloré muchísimo porque le habíamos hecho misa, porque mi hermano dijo que se había muerto, después de supuestamente buscar ayuda. Y ella pensando que el iba a regresar”, agregó la joven.

