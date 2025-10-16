Reunión decisiva: Trump y Zelenski podrían pactar el envío de misiles Tomahawk a Ucrania

La reunión entre Trump y Zelenski tendrá lugar el 17 de octubre. Hasta ahora solo se conoce el armamento que se está negociando para apoyar a Kiev. Foto: EFE - Red social X del presidente ucraniano Volodímir Zelenski

El principal tema de la reunión del viernes entre los presidentes Volodimir Zelenski y Donald Trump será la posible entrega de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a Ucrania, informó a AFP un alto funcionario de Kiev.

Esta fuente indicó que los dos mandatarios también abordarán “la cuestión de los Patriot”, las baterías de defensa antiaérea estadounidenses.

Zelenski tiene previsto llegar a Washington el jueves, antes de la reunión, y reunirse con representantes de las industrias de defensa, añadió el funcionario.

Con estos empresarios quiere discutir “cuándo serían realmente posibles las entregas”, declaró.

Las relaciones entre ambos mandatarios han mejorado desde que en febrero tuvieron una incómoda reunión televisada en la Casa Blanca.

En este tiempo, Trump ha endurecido el tono con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras el estancamiento de las negociaciones para poner fin a más de tres años de guerra.

De hecho, en septiembre, el presidente estadounidense declaró en una publicación en Truth Social que Kiev podría llegar a recuperar su territorio.

Además, aseguró que Moscú es un “tigre de papel”. En el mismo mes, Trump tildó, por primera vez, a Rusia de “agresor” en la guerra.

Por otra parte, altos funcionarios ucranianos que visitan Washington esta semana se reunieron con representantes de los fabricantes de armas estadounidenses, entre ellos Raytheon, que produce misiles Tomahawk.

Según la fuente de la administración ucraniana, estos industriales “necesitan una señal política”.

Rusia, que invadió la exrepública soviética en febrero de 2022, ha advertido de que el envío de estos misiles de largo alcance a Ucrania implicaría la ruptura de sus relaciones con Estados Unidos y atizaría la escalada.

