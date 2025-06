Revelan la identidad de sospechoso de matar a tiros a congresista en EE. UU.

(COMBO) This combination of pictures created on June 14, 2025 shows La representante estatal de Minnesota, Melissa Hortman, y una fotografía oficial fechada el 11 de noviembre de 2020 del senador estatal de Minnesota, John Hoffman, demócrata de Champlin. RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / MINNESOTA SENATE PHOTOGRAPHER'S OFFICE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /

Foto: AFP - MINNESOTA SENATE PHOTOGRAPHER'S PAUL BATTAGLIA