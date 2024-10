Revelan llamadas con las que piden millones por rescate de colombianas en México

Según cuentan los familiares, las jóvenes viajaron a México detrás de ofertas de empleo como modelos.

Familiar de una de las seis colombianas desaparecidas en México desde el 25 de septiembre dio a conocer una llamada en la que supuestamente los secuestradores que las tienen retenidas estaban solicitando para devolverlas con vida a Colombia. Sus familiares no saben nada de ellas y dicen que fueron contactadas con propuestas laborales a este país.

“A mí los secuestradores me llamaron hace un rato y me han estado llamando pidiendo dinero para liberarlas. No les están haciendo nada, todas están bien. Solamente están pidiendo dinero”, dijo Derlys Dayana, hermana de una de las desaparecidas, a Noticias Caracol.

Exactamente, piden US$100.000 por las seis mujeres.

La persona que la contacto se hace llamar Lili Daniela y fue la misma que las recibió desde el pasado 19 de septiembre en Veracruz, México.

Las desaparecidas son las paisas Derlys Dayana Paneso Taborda, de 25 años, Sofía Vásquez Giraldo y Yarlín Giraldo Soto, ambas de 21 años. La lista también incluye a Maranyeli Michel Chacón Álvarez, una cucuteña de 20 años, a Michel Daniela Morales, una bogotana de 21 años, y una mujer cuya identidad no se conoce aún.

Los testimonios de los familiares, recogidos por la prensa colombiana, dan cuenta de que, al llegar al puerto mexicano, les quitaron toda su documentación y les cobraron millonarias sumas de dinero para cubrir, supuestamente, los costos de viaje y la manutención durante la estadía. Les habrían pedido US$100.000, que equivalen a unos $420 millones.

Duvan Paneso, hermano de Dayana, le comentó a Caracol Radio que la última vez que tuvo noticias de ella fue el pasado miércoles, cuando un conductor las recogió para llevarlas a una fiesta en Boca del Río. La hermana de otra de las víctimas recibió un mensaje de Yesica Anahi Ramírez, alias “Lilith”, quien, según los familiares, está detrás de esto.

Los allegados de Derlys Dayana le comentaron a El Colombiano que “la sospecha fundamental es que esto es trata de personas. La hipótesis es que las tengan encerradas, drogadas en contra de su voluntad. No sabemos quién las tiene. Nos han dicho que son mafias allá de México”.

Además, según les comentaron desde Veracruz, la vivienda donde estaban hospedadas estas colombianas fue desocupada desde el miércoles, al parecer, por la persona que las habría llevado a territorio mexicano y quien se haría identificar como Yésica Anahí Ramírez Marín, alias Lilith. Ella les habría manifestado a los parientes de estas mujeres: “yo no respondo por nada de ellas”.

Aunque las familias han tratado de contactarse con las autoridades colombianas y mexicanas, no han logrado una respuesta contundente. Lo poco que saben es que la casa en la que las jóvenes residían en Veracruz también fue desocupada bajo las órdenes de quien las habría llevado hasta México, la mencionada alias Lilith.

El Consulado de Colombia en México aseguró en la red social X que “activó todos los protocolos de localización” de las seis mujeres, “al parecer” víctimas de secuestro.

“Se han recibido testimonios de varios familiares (...) con el fin de que puedan ser elemento que den con su paradero y posterior rescate”, agregó el cuerpo diplomático en un comunicado.

En los últimos meses han crecido los casos de mujeres colombianas que viajan a ciudades mexicanas para diversos trabajos, pero resultan ser víctimas de redes que les quitan los pasaportes y las someten a la explotación sexual.

Los principales destinos son Mérida y la turística Cancún, donde el tráfico de drogas y la trata de personas se ha recrudecido en los últimos años.

En julio, policías de ambos países capturaron en Medellín a un ciudadano cubano-mexicano que presuntamente lidera una red de trata de mujeres y a su principal socio en el estado mexicano de Yucatán.

