Su talante, sus reformas y el descontento social: “Time” dedica su portada a Milei

Fotografía cedida por la revista Time donde se muestra la portada dedicada al presidente de Argentina, Javier Milei, titulada 'El radical' y que consta de 16 páginas, que incluyen un reportaje y una entrevista con el mandatario realizada en la Casa Rosada que duró una hora. Foto: EFE/Time - Irina Werning

La revista Time dedicó en su último número un largo reportaje en portada sobre el presidente argentino, Javier Milei, en el que destaca su falta de cintura política para llevar a cabo sus reformas estructurales a largo plazo y al mismo tiempo minimizar la agitación social que pueden generar y que las puede hacer descarrilar.

El reportaje, de 16 páginas, incluye una entrevista con el mandatario que duró una hora, realizada en la Casa Rosada, pero que se traduce en unas pocas citas en un texto en el que se da voz a nueve personas distintas, del entorno de Milei o del mundo universitario, o hasta de la misma calle, que manifiestan su preocupación.

La periodista que firma el reportaje destaca su visión binaria del mundo, y pone como ejemplo que la pregunta sobre las primeras protestas sociales sobre sus planes hace a Milei "estallar la furia que lo hizo famoso en televisión", y que obtuvo como respuesta: "¿Está usted a favor de ese grupo que por haber perdido las elecciones planea ahora un golpe?", replicó el presidente.

Asimismo, destaca la dedicación del mandatario a las redes sociales, y particularmente X, donde "se queda navegando hasta altas horas de madrugada", pero Milei respondió a eso diciendo que "no interfiere" en sus "tareas", ya que se declara "adicto al trabajo".

El reportaje cita a numerosas personas que tratan con Milei y que destacan que "ve el mundo a través de lentes que son memes de tendencia derechista", siempre a través de las redes sociales, el lugar donde se siente más cómodo, según una analista política consultada.

“Es fácil tener paciencia cuando tienes suficiente para comer”, dice Jorge Álvarez, un vendedor ambulante de 62 años, que habla del aumento del costo del transporte. “Todos queremos desesperadamente que esto funcione, pero ya no puedo comprar carne”, agrega. “Mi hijo no puede ir a fisioterapia. No puedo viajar para ver a mis padres. Estas son nuestras vidas, y hay un límite en cuanto a lo que podemos tomar a la vez”.

Frente a sus repetidos conflictos con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, o el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, o incluso el régimen chino, la reportera subraya los contactos fluidos que mantiene con Estados Unidos: "Los funcionarios estadounidenses dicen que es increíblemente fácil trabajar con Milei, fácil de llegar por WhatsApp, donde intercambia libremente mensajes y emojis con el embajador Marc Stanley".

La reportera le pregunta por su declarada admiración por el expresidente de EE. UU. Donald Trump en un momento crítico en Estados Unidos ante las próximas elecciones presidenciales, y en esta pregunta Milei sí hace gala de precaución: “Dado mi papel actual, manejo estas cosas con cuidado”, dice.

Un diplomático estadounidense citado en el reportaje subraya, no obstante, las diferencias entre Trump y Milei: “Milei es un rígido ideólogo, un creyente auténtico, mientras que Trump solo cree en sí mismo”.

En varias ocasiones, la periodista señala que el proyecto de Milei trasciende lo meramente político, a lo que el propio presidente asiente: "Hay una batalla económica, una batalla política y una batalla cultural. Nosotros creemos que el postmarxismo puede llevar al mundo a la ruina", insiste.

Su portavoz, Manuel Adorni, abunda en esa idea: “Si esperaban que el presidente iba a cambiar su forma de ser, eso nunca va a pasar”, subraya; sin embargo, no todos piensan igual, y el director del centro de estudios Wilson para Latinoamérica, Benjamin Gedan, advierte: “Gran parte del apoyo a Milei fue por su programa económico, no por su visión libertaria o su agenda contra el progresismo”.

