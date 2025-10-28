Río de Janeiro bajo fuego: el operativo que reveló la fractura del poder en Brasil

Un sospechoso es escoltado por agentes de policía tras ser detenido durante la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, en Río de Janeiro.
Foto: AFP - MAURO PIMENTEL
Días históricos y caóticos se viven en Río de Janeiro tras el mayor ataque contra las bandas delincuenciales y el narcotráfico en una jornada que, este martes, dejó al menos 64 personas fallecidas, más de 70 heridas y la ciudad del Cristo Redentor sumida en el caos, con comercios, escuelas y autopistas cerradas.
Es sin lugar a dudas el mayor golpe contra el narcotráfico en el estado —el tercero de mayor población en Brasil, por detrás de São Paulo y Minas Gerais—, en una escalada que contó con un inédito poderío militar por parte del...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación