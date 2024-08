Robert Kennedy Jr. podría renunciar a la carrera presidencial y aliarse con Trump

El candidato independiente para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. Foto: EFE - ADAM DAVIS

El canal estadounidense CNN afirmó que hay conversaciones en curso entre el equipo del republicano Donald Trump y el entorno del candidato presidencial independiente, Robert Kennedy Jr., para que este último respalde al expresidente en la carrera presidencial. Al parecer, el anuncio podría hacerse en el mitin que Trump tendrá el viernes 23 de agosto por la noche en Arizona.

Hijo del ex fiscal general Robert Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ambos asesinados, Robert Kennedy Jr., de 70 años, anunció en abril de 2023 su candidatura a las primarias demócratas de cara a competir en las presidenciales del 5 de noviembre, en un claro desafío para el entonces candidato, Joe Biden. Sin embargo, en octubre Kennedy Jr. se retiró de esos comicios internos para presentarse como candidato independiente.

Poco a poco Trump fue dando señales de buscar una alianza con Kennedy Jr.

Hace unos meses, el republicano denunció en Fox News que los demócratas trataron “muy mal” a Kennedy Jr.: “Lo trataron muy mal. Fueron muy duros y lo echaron. Básicamente le hicieron imposible que compitiera en las primarias. Creo que habría superado a Biden, porque Biden es muy malo como presidente”, dijo el aspirante a la presidencia.

Luego, según las fuentes consultadas por CNN, los aliados y asesores de Trump habrían presentado una propuesta al equipo de Kennedy Jr. antes de la Convención Nacional Republicana, celebrada en julio en Milwaukee y en la que el expresidente republicano fue nominado oficialmente como candidato.

En medio de los últimos rumores, Trump aseguró este jueves que se sentiría “honrado” de recibir el apoyo del aspirante independiente Robert Kennedy Jr.

“Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un tipo un poco diferente, un tipo muy inteligente, una muy buena persona. Si me respaldara me sentiría honrado por ello, me sentiría muy honrado. Tiene el corazón en el lugar correcto. Es una persona respetada”, dijo en una entrevista telefónica en la cadena Fox News.

¿Quién se beneficia más de la posible renuncia de Robert F. Kennedy Jr.?

Sarah Longwell, especialista de estudios de opinión crítica de Trump, entrevistada por el diario The Wall Street Journal (WSJ), dijo que, aunque en un inicio Kennedy Jr. había atraído a los votantes demócratas que dudaban de la candidatura del presidente Joe Biden, ahora se habían volcado hacia Harris.

“El apoyo restante de Kennedy Jr. ahora está plenamente conformado por republicanos e independientes que podrían fácilmente dar su respaldo a Trump si decide finalmente renunciar a la candidatura independiente”, explicó Longwell.

De acuerdo con encuestas del WSJ, la mitad de los votantes que simpatizan con Kennedy Jr. apoyaría a Trump si el independiente abandona la carrera presidencial. Y sólo una cuarta parte de los simpatizantes del independiente irían a Harris, según el sondeo.

Nicole Shanahan, compañera de fórmula del candidato independiente, dijo en un podcast el martes que el objetivo de ambos es evitar una administración encabezada por Kamala Harris, candidata demócrata, y el aspirante a la vicepresidencia Tim Walz.

“Estamos analizando dos opciones”, declaró Shanahan en el podcast “Impact Theory”. “Una es que se queda”.

“Pero corremos el riesgo de una presidencia de Kamala Harris y Walz, porque le quitamos votos de Trump o de alguna manera nos llevamos más votos de Trump. O nos retiramos ahora mismo y unimos fuerzas con Donald Trump”.

Por ahora, según una encuesta del Washington Post/ABC News/Ipsos realizada a principios de agosto, la intención de voto por Kennedy se situaba entonces en el 5 %, frente al 47 % de la vicepresidenta Kamala Harris, que será la candidata demócrata, y el 44 % del republicano Trump.

