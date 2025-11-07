Logo El Espectador
07 de noviembre de 2025 - 06:51 p. m.

Rodrigo Paz se alista para posesionarse como presidente de Bolivia

Este sábado 8 de noviembre, Rodrigo Paz asumirá oficialmente el Ejecutivo del país suramericano. Con ello, pondrá fin a 20 años de gobiernos de izquierda, iniciados por Evo Morales. Heredero de una influyente dinastía política, él se describe como un hombre de consensos.

