07 de noviembre de 2025 - 06:51 p. m.
Rodrigo Paz se alista para posesionarse como presidente de Bolivia
Este sábado 8 de noviembre, Rodrigo Paz asumirá oficialmente el Ejecutivo del país suramericano. Con ello, pondrá fin a 20 años de gobiernos de izquierda, iniciados por Evo Morales. Heredero de una influyente dinastía política, él se describe como un hombre de consensos.
