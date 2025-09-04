No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Rubio revela en qué países no harán ataques contra narcotráfico porque “cooperan”

Marco Rubio está de visita por la región y desde Ecuador habló de “países amigos” basándose en la cooperación que tienen con EE. UU.

Redacción Mundo y Agencia EFE
04 de septiembre de 2025 - 07:40 p. m.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa este jueves, en el Palacio de Carondelet en Quito.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa este jueves, en el Palacio de Carondelet en Quito.
Foto: EFE - José Jácome
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves en Quito que no cree que en “países amigos” como Ecuador vayan a ser necesarios los ataques militares como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, “porque ellos cooperan”.

En una rueda de prensa en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Rubio aseguró que “en Venezuela están involucrados” con el tráfico de drogas e insistió en que un gran jurado y la fiscalía en EE.UU. ya encausaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como “un líder del narco”.

Rubio consideró equivocada la noción de que Venezuela no es un importante foco donde se origina el tráfico de drogas e incluso aseguró que le “da igual lo que diga la ONU” a ese respecto porque el sistema de Justicia estadounidense considera probado que el país caribeño es “un estado narcotraficante”.

“Nos han declarado la guerra desde hace 30 años y nadie hizo nada hasta ahora”, aseguró Rubio en un momento marcado por la elevada tensión con Caracas tras el ataque militar estadounidense de esta semana en las cercanías de la costa venezolana sobre una lancha y en el que murieron sus once ocupantes.

El ataque sobre la embarcación, que partió de Venezuela y que según Washington pertenecía a la banda transnacional Tren de Aragua y transportaba un cargamento de droga, fue ejecutado por el nutrido contingente militar que EE.UU. ha desplegado en el sur del Caribe para combatir el narcotráfico.

No obstante Caracas ha redoblado sus acusaciones sobre Washington, argumentando que el operativo busca forzar el derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.

Por Redacción Mundo

Por Agencia EFE

Bueno Bueno(20426)Hace 49 minutos
En EU si pillan una mula en el aeropuerto y viene de un país "enemigo" lo rocean ahí de una vez.
Bueno Bueno(20426)Hace 51 minutos
En China y otros países aplican la pena de muerte a narcos y hasta a mulas, eso está mal, deberían encarcelarlos largamente, trabajo y rehabilitación. Pero al menos los juzgan bien o mal pero los juzgan.
Bueno Bueno(20426)Hace 57 minutos
Los verdaderos narcos están en EU beneficiándose o en Colombia en grandes haciendas y haciendo política, comprando testigos, haciendo masacres,
Bueno Bueno(20426)Hace 1 hora
Esto no tiene pies ni cabeza. A los países amigos no les matan a los supuestos narcos extrajudicialmente pero a los "enemigos" si? Esto es como una mala película de vaqueros. Hay que ser "amigos" de EU para que no nos maten los narcos. Lo malo es que no matan a ningún narco, solo a pobres muchachos mulas que los contratan por unos pesos pero a los capos y los beneficiados con ese problema pues nada todo ok
