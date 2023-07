Rudy Giuliani, ex abogado de Trump, admite que mintió sobre supuesto fraude electoral

Donald Trump 'se ha negado a pagar' los honorarios legales de Rudy Giuliani después de pelearse con él. Foto: AP - AP

La campaña de denuncias por parte del equipo de Donald Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020 tuvo un nuevo revés. Rudy Giuliani, ex abogado estrella del expresidente republicano, admitió haber acusado falsamente a dos trabajadoras electorales de Georgia de cometer presuntamente fraude.

El caso tiene como protagonistas a Ruby Freeman y su hija Shaye Moss, quienes aparecieron en un video que el equipo Trump divulgó en noviembre de 2020 en el que se les acusaba de manipular boletas electorales en el condado de Fulton, Georgia. Ambas han sufrido desde entonces persecución por parte de teóricos de la conspiración y amenazas de conservadores. Por eso, ambas demandaron a Giuliani por difamación.

“No hay ningún lugar donde me sienta seguro. En ninguna parte. ¿Sabes cómo se siente tener al presidente de los Estados Unidos como objetivo? Se supone que el presidente de los Estados Unidos representa a todos los estadounidenses. No apuntar a uno. Él me apuntó.”, dijo Freeman.

En una declaración de dos páginas, Giuliani reconoció las declaraciones que hizo “tienen un significado que es difamatorio per se” y no impugnó las acusaciones de las demandantes, pues las denuncias que hizo fueron inexactas.

A pesar de esto, el equipo de GIuliani se niega a reconocer que las afirmaciones del ex alcalde de Nueva York afectaron a las demandantes. El ex abogado de Trump insiste en que sus acusaciones estaban “protegidas constitucionalmente” por la Primera Enmienda.

“El alcalde Rudy Giuliani no reconoció que las declaraciones fueran falsas, pero no las impugnó para pasar a la parte del caso que permitirá una moción de desestimación”, dijo Ted Goodman, asesor de Giuliani.

Según Goodman, este reconocimiento de Giuliani se hace para avanzar más rápido en el caso y llegar a una fase en el que su equipo pueda presentar una moción para desestimarlo. El abogado de las demandantes, Michael J. Gottlieb, dice que sus clientas están “satisfechas con este importante hito en su lucha por la justicia”. Sin embargo, quedan asuntos que deben ser decididos por el tribunal, incluyendo los daños a sus clientes.

A principios de julio, un juez le advirtió a Giuliani que podría perder la demanda o enfrentarse a severas sanciones, pues no había colaborado con el caso. El martes, Giuliani presentó nuevos documentos con los que busca explicar por qué no había cooperado antes.

Esta fue una de las primeras demandas por difamación interpuestas por trabajadores electorales que fueron acusados por el equipo de Trump de supuesto fraude electoral. Freeman y su hija también demandaron al canal One America News Network, pero esta demanda ya se resolvió.

El caso también está en el centro de la investigación contra Trump en Georgia en la que se le acusa al expresidente de supuestamente haber presionado al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que “consiguiera” los votos que le faltaban para ganarle a su rival, Joe Biden. En una llamada con Raffensperger, Trump invocó el nombre de Freeman unas 18 veces. Se espera que esta investigación presente sus primeros grandes avances en agosto.

En cuanto a Giuliani, este no es el único problema que acarrea el ex abogado de Trump. A principios de este mes, un comité legal en Washington dijo que debía ser inhabilitado por sus intentos para ayudar a Trump a anular las elecciones de 2020. Además, también podría enfrentar cargos por la investigación que se desarrolla en Fulton, Georgia, sobre la llamada de Trump con Raffensperger.

La campaña de denuncias sobre presunto fraude en las elecciones ya ha tenido resultados desastrosos para el círculo cercano a Trump. En abril, el canal Fox News se vio obligado a pagar más de US$787 millones para resolver una demanda de Dominion Voting Systems, encargada de las máquinas que se usan en las elecciones, por proporcionar y amplificar información errónea con la que se difamaba a la compañía. El equipo de Trump continúa sin poder demostrar que hubo fraude electoral, como lo denunció en 2020.

