El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani asumió la defensa de Donald Trump en 2017, asesorándolo en materia de ciberseguridad. Foto: AP

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 citó a Rudy Giuliani, abogado del expresidente Donald Trump, y otras tres figuras cercanas al republicano por su rol central en la campaña de difamación sobre las elecciones de 2020.

Esta nueva tanda de citaciones marca una escalada significativa en la investigación del Congreso sobre los ataques al recinto del legislativo en enero del año pasado. Un grupo de seguidores del exmandatario republicano marchó hasta el Capitolio, ingresó violentamente al edificio y planeaba detener la ceremonia en la que el Senado certificaría la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en los comicios presidenciales.

“Las cuatro personas que citamos hoy propusieron teorías sin fundamento sobre el fraude electoral, impulsaron los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones o estuvieron en contacto directo con el expresidente sobre los intentos de detener el conteo de votos electorales”, dijo el representante demócrata Bennie Thompson de Mississippi, presidente del Comité Selecto.

Según CNN, el Comité también ha obtenido los registros del hijo del expresidente, Eric Trump, y de Kimberly Guilfoyle, prometida de su otro heredero, Donald Trump Jr.

¿Quiénes son las figuras citadas por el Comité?

Rudy Giuliani , abogado personal del expresidente Trump y una de las figuras republicanas que más insistió en promover la campaña de un supuesto fraude durante los comicios de 2020.

Sidney Powell , antigua abogada de Trump que también contribuyó a la exposición de teorías de conspiración relacionadas con la campaña electoral de 2020. Fue apartada del equipo legal del expresidente luego de que sus opiniones descabelladas y afirmaciones sin fundamento sobre un supuesto fraude electoral se salieron de control. A pesar de esto, Powell volvió a asesor a Trump meses después de la controversia.

Jenna Ellis y Boris Epshteyn, otros dos miembros del equipo legal de Trump. Epshteyn fue asesor de la campaña del expresidente en 2020. Ambos promovieron la idea de que el presidente Joe Biden había perdido los comicios sin presentar ninguna prueba de respaldo.

Giuliani, que tuvo reuniones con asesores de Trump de alto nivel antes y después del ataque al Capitolio, trabajó entre bastidores poco antes del asalto para presionar a legisladores estatales en estados claves para que anularan los resultados de las elecciones. El Comité busca aclarar qué papel desempeñó el aliado del expresidente en la campaña contra las elecciones. También busca conocer qué acciones se plantearon en esas reuniones con los asesores del expresidente en el Hotel Willard en Washington, un sitio clave para la investigación en curso, pues desde allí se habría coordinado el plan para evitar la certificación de los resultados.

A pesar de que la noticia produjo un gran impacto, se teme que la citación no conduzca a mayores avances en la pesquisa. El Comité ha citado a docenas de asesores del expresidente para que rindan cuentas sobre los sucesos que condujeron al ataque, pero varios de estos se han negado a cumplir con la citación alegando que tienen un privilegio ejecutivo por trabajar con el presidente.

Los límites de ese privilegio ejecutivo no son claros, pues no se especifica en la Constitución. Sin embargo, la Corte Suprema sentó un precedente en 1974, indicando que este privilegio no se puede usar en casos donde el mandatario busca evitar un proceso criminal.

Uno de los asesores de Trump que ha incumplido con la cita del Comité es Steve Bannon, exjefe de estrategia del expresidente que fue acusado de desacato al Congreso. Su juicio está programado para el 18 de julio. Este será un proceso lento, que incluso podría demorarse años, por lo que se teme que Bannon y otros asesores continúen evadiendo las citaciones hasta que el Congreso detenga su apoyo al Comité Selecto. Por esta razón, las elecciones de medio término en noviembre son decisivas. Se cree que si los republicanos retoman el control de ambas cámaras, el futuro de este grupo que investiga los sucesos del 6 de enero de 2021 se vea comprometido.

