Rusia desmiente informes de presunta red de desinformación y carga contra medios colombianos

El presidente ruso Vladimir Putin durante la ceremonia de inauguración del Teatro Dramático Musical de Azerbaiyán en Derbent. Foto: EFE - GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

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Después de la publicación de los informes de diversos medios, incluida la Agencia EFE, sobre el presunto entrenamiento ruso a más de 1.000 creadores de contenido y periodistas para desinformar en países latinoamericanos, incluida Colombia, la embajada de Rusia en el país ha respondido tachando los informes de “una campaña organizada que tiene por objetivo desprestigiar a nuestro país y a los medios rusos”.

“No se presentan pruebas, solamente se lanzan acusaciones: este es hoy el ‘estándar’ de la prensa investigativa occidental, cuando el tema está relacionado con Rusia. Lo más curioso es que el ‘informe fantasma’, elaborado por una organización poco conocida y con dudosa reputación, nunca se publicó en el Internet”, acusa el comunicado.

Según la representación rusa, los medios colombianos, reproduciendo la información de EFE, “no se molestaron en validar profundamente los hechos, que en efecto constituyen fantasías que no tienen contacto con la realidad”.

La explicación de lo ocurrido, afirman, es que “Occidente” no puede tolerar “fuentes de opiniones alternativas a las que imponen ellos al resto del mundo” y por eso buscan desprestigiar los medios estatales y al propio estado ruso.

El informe de EFE

La semana pasada, un reporte de la Digital News Association (DNA) presentado en Estados Unidos señaló que Rusia supuestamente entrenó a más de 1.000 creadores de contenido, periodistas o ‘influencers’ para desinformar en ocho países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela.

El periodista de investigación Jeffrey Scott Shapiro, coordinador de la Alerta de Propaganda Rusa de DNA, dijo que los comunicadores fueron capacitados por el medio estatal ruso RT en Español para distribuir información en Latinoamérica.

También indicó que la investigación comenzó con una plataforma de inteligencia artificial (IA) que permitió monitorear historias que se estaban publicando en español con “componentes del aparato mediático patrocinado por Rusia”.

La investigación presentada en Estados Unidos identificó cinco tácticas que presuntamente usa Rusia en América: la manipulación emocional de la información, la selección sesgada de hechos, la inyección de conspiraciones en el imaginario colectivo, las falsas equivalencias y la amplificación de los extremos.

El reporte señaló que el objetivo de estas acciones habría consistido en polarizar y generar desconfianza en las instituciones y las sociedades.

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