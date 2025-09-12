No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Rusia intensifica sus campañas de desinformación y EE. UU. deja de frenarlas

Rusia usa Moldavia como “campo de pruebas” para su nueva injerencia electoral con IA, mientras Trump desmonta la defensa contra la desinformación.

Steven Lee Myers | The New York Times
12 de septiembre de 2025 - 06:12 p. m.
Rusia ha usado campañas de desinformación para desestabilizar otros países.
Foto: EFE - SPUTNIK / KREMLIN POOL

El Kremlin ha iniciado una campaña para influir en las elecciones parlamentarias de Moldavia, en lo que podría convertirse en un nuevo modelo de injerencia electoral en internet.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha desmantelado los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir la desinformación extranjera. El problema es que Rusia no ha dejado de difundirla.

Hasta qué punto eso importa puede verse ahora en Moldavia, una pequeña pero estratégica nación europea que, desde el final de la Guerra Fría, ha...

Por Steven Lee Myers | The New York Times

