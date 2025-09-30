Logo El Espectador
Mundo
América
Vought, el hombre detrás de la estrategia de Trump por ampliar el poder presidencial

Russell Vought, cerebro presupuestario de Trump, busca desmantelar la burocracia y probar hasta dónde puede llegar el poder presidencial.

Coral Davenport | The New York Times
30 de septiembre de 2025 - 06:09 p. m.
Russell Vought, director de presupuestos de Trump, impulsa un plan para ampliar el poder presidencial sobre el gasto federal.
Foto: EFE - ALLISON DINNER

Esta primavera, Russell Vought, director de presupuestos de la Casa Blanca, estaba preparando la propuesta presupuestaria para 2026 del gobierno de Donald Trump cuando su personal recibió una noticia sorprendente: el equipo de reducción de costos de Elon Musk estaba suprimiendo unilateralmente partidas que Vought tenía intención de mantener.

Vought, un nerd de los números que rara vez levanta la voz, apenas pudo contener su frustración y dijo a sus colegas que se sentía marginado y limitado por el caos aleatorio del Departamento de...

Por Coral Davenport | The New York Times

