Vought, el hombre detrás de la estrategia de Trump por ampliar el poder presidencial

Russell Vought, director de presupuestos de Trump, impulsa un plan para ampliar el poder presidencial sobre el gasto federal. Foto: EFE - ALLISON DINNER

Esta primavera, Russell Vought, director de presupuestos de la Casa Blanca, estaba preparando la propuesta presupuestaria para 2026 del gobierno de Donald Trump cuando su personal recibió una noticia sorprendente: el equipo de reducción de costos de Elon Musk estaba suprimiendo unilateralmente partidas que Vought tenía intención de mantener.

Vought, un nerd de los números que rara vez levanta la voz, apenas pudo contener su frustración y dijo a sus colegas que se sentía marginado y limitado por el caos aleatorio del Departamento de...