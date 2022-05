Salvador Ramos: ¿quién era el atacante de la escuela en Texas?

Pantallazo de la cuenta de instagram de Salvador Ramos, quien ha sido señalado como el atacante de la escuela. Foto: -

Salvador Ramos es el joven de 18 años que ha sido identificado como el atacante de la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, Estados Unidos, en la que 19 menores de edad y dos mujeres adultas fueron asesinadas este martes. Según las autoridades locales, Ramos, antes de la masacre escolar, habría disparado contra su abuela. El Hospital Universitario de Salud de San Antonio confirmó que admitió a una mujer de 66 años en “estado crítico” tras ser baleada, sin confirmar su identidad.

Según el sargento Erick Estrada del Departamento de Seguridad de Texas, entrevistado por CNN, alrededor de las 11:30 a. m., el agresor entró corriendo a la escuela y abrió fuego en varias aulas. Previamente, Ramos, quien habría huido en automóvil del ataque contra su abuela, habría chocado accidentalmente y dejado abandonado el carro en el que se transportaba.

El joven murió durante un tiroteo con la policía. Dos agentes también sufrieron heridas leves, dijo el gobernador Abbott. Según Pete Arredondo, jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde, a cargo de la investigación, el atacante actuó solo.

Del joven, ciudadano estadounidense, se sabe que era estudiante de la preparatoria de Uvalde, de acuerdo con la información entregada por el gobernador del estado, Greg Abbott, quien no aclaró si Ramos ya se había graduado este año.

Ramos, además, habría comprado dos rifles de asalto el mismo día que cumplió los 18 años. Texas, su estado de residencia, precisamente ha flexibilizado en los últimos meses las normas de porte de armas. Desde septiembre, entró en vigencia una ley, puesta en marcha por el gobernador Abbott, que permite que la mayoría de los texanos que poseen legalmente un arma de fuego la porten en público sin obtener un permiso o capacitación.

De acuerdo con fuente citadas por The New York Times, el joven faltaba a clase con frecuencia y tenía problemas de convivencia con los demás alumnos. Jeremiah Munoz, citado por el medio estadounidense, fue compañero de estudio y cercano a Ramos hace unos años. Según él, otros estudiantes se burlaban de la ropa de Ramos o se referían de manera cruda a su mamá —con quien, según la mismas fuente, no tenía buena relación— o hermana.

El fin de semana, Ramos le habría enviado a Muñoz un fotografía de dos rifles negros, parecida a una imagen que habría publicado en su cuenta de Instagram.

Los investigadores están tratando de obtener “información detallada sobre el perfil” del asesino, “sus motivos, el tipo de armas utilizadas y si tenía permiso para poseerlas”, agregó el gobernador.

*Con información de AFP.

