Masacre escolar en Texas: el tiroteo más letal en lo corrido de 2022 en EE. UU.

Justo cuando Estados Unidos se prepara para conmemorar 10 años del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, la peor masacre escolar en la historia del país, este martes se registró el más grave ataque armado masivo en lo corrido del año, en otra escuela primaria, esta vez en Uvalde, Texas, a unos 140 kilómetros al oeste de la ciudad de San Antonio. En total, 16 personas, contando 14 niños, un profesor y el atacante, de 18 años, murieron. Al menos otras 16 resultaron heridas.

El tiroteo ocurrió sobre el mediodía en la Robb Elementary School, una institución a la que asisten niños entre los grados segundo y cuarto, y conmocionó al país apenas 10 días después de que una decena de personas fueran asesinadas en un supermercado en Buffalo, estado de Nueva York, en una zona con alta presencia de población afroamericana. El tirador, en esa ocasión, fue un autoproclamado supremacista blanco que portaba un chaleco antibalas, iba armado con un rifle AR-15 y habría planeado la masacre durante meses.

El gobernador de Texas, Greg Abbot, fue quien confirmó que el atacante de la escuela primaria había muerto, lo identificó como Salvador Romas y agregó que, aparentemente, el joven había atentado contra su abuela antes del tiroteo masivo en Uvalde. El presidente del país, Joe Biden, quien se encuentra de gira por Asia, fue “informado sobre la horrible noticia del tiroteo en la escuela primaria de Texas y seguirá recibiendo información regularmente a medida que la información esté disponible”, comunicó Karine Jean-Pierre, su secretaria de prensa.

The Gun Violence Archive, una organización sin ánimo de lucro citada por The New York Times, habla de al menos 215 tiroteos en Estados Unidos en lo corrido de 2022 y un total de 693 el año anterior. El país registró 19.350 homicidios con armas de fuego en 2020, casi un 35 % más que en 2019, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), citados por la AFP.

Pese a la recurrente problemática y las numerosas víctimas, Estados Unidos ha fracasado en los intentos por aumentar las restricciones al porte de armas. Por el contrario, las medidas se han flexibilizado. Por ejemplo, el mismo gobernador Abbot puso en marcha una ley que permite que la mayoría de los texanos que poseen legalmente un arma de fuego la porten en público sin obtener un permiso o capacitación. Abbott, además, según la prensa local, es uno de los invitados a la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), el próximo 27 de mayo, junto con el expresidente Donald Trump.

Apenas en febrero pasado se logró que Remington, el fabricante de armas estadounidense, llegara a un acuerdo para indemnizar a las familias de las víctimas de la matanza de Sandy Hook, ocurrida en 2012 en Connecticut, en la que 20 niños y seis adultos resultaron muertos. El acuerdo, según trascendió en la prensa, implicó el pago de US$73 millones en reparaciones. El hecho fue calificado en su momento como “histórico” por el presidente Biden, pues fue la primera vez que un fabricante asumió la responsabilidad por un tiroteo masivo.

En esa ocasión, Adam Lanza, entonces de 20 años, fue el responsable del asesinato de 26 personas usando un fusil AR-15. El arma es similar a la utilizada por el atacante de Buffalo, a cuya masacre, el día siguiente, se le sumó otra en Laguna Woods, California, cuando un hombre bloqueó la puerta de una iglesia y abrió fuego contra su congregación taiwanesa-estadounidense, mató a una persona e hirió a otras cinco.

