Sanciones de Trump a Irán: el poder presidencial que desafía al Congreso y tensa al mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra Irán tras el fin del cese al fuego y la reanudación de ataques entre ambos países. La medida llega en un contexto político sensible, sin la aprobación del Congreso y con los aliados de las partes situados en medio de la escalada.
Desde el martes en la tarde, EE. UU. aplicará un impuesto del 20 % al transporte de mercancías que cruce por esa zona. En respuesta, el mando militar iraní advirtió que no permitirá que Washington intervenga en la gestión de esa vía...
Por Laura Henao Arévalo
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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