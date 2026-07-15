Sanciones de Trump a Irán: el poder presidencial que desafía al Congreso y tensa al mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra Irán tras el fin del cese al fuego y la reanudación de ataques entre ambos países. La medida llega en un contexto político sensible, sin la aprobación del Congreso y con los aliados de las partes situados en medio de la escalada.

Desde el martes en la tarde, EE. UU. aplicará un impuesto del 20 % al transporte de mercancías que cruce por esa zona. En respuesta, el mando militar iraní advirtió que no permitirá que Washington intervenga en la gestión de esa vía...