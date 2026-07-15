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Sanciones de Trump a Irán: el poder presidencial que desafía al Congreso y tensa al mundo

Las nuevas sanciones de Donald Trump, en medio de la crisis por el estrecho de Ormuz, reavivan el debate sobre el amplio margen de acción del presidente en política exterior y las limitadas herramientas del Congreso para frenarlo.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
15 de julio de 2026 - 12:22 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra Irán tras el fin del cese al fuego y la reanudación de ataques entre ambos países. La medida llega en un contexto político sensible, sin la aprobación del Congreso y con los aliados de las partes situados en medio de la escalada.

Desde el martes en la tarde, EE. UU. aplicará un impuesto del 20 % al transporte de mercancías que cruce por esa zona. En respuesta, el mando militar iraní advirtió que no permitirá que Washington intervenga en la gestión de esa vía...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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