“Se destruye una empresa por hora”: la reforma que golpea el empleo, pero le sirve a Milei

Un cañón de agua de la Policía dispersa a los manifestantes durante una protesta frente al Congreso argentino, donde se debate la reforma laboral del presidente Javier Milei. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Se acabarán las horas extras, el empleador decidirá sobre cuándo salir a vacaciones, los despidos serán más baratos y se impondrá un freno a los derechos sindicales. Eso y más quedó consignado en la reforma laboral que Javier Milei impulsa en Argentina y que está a la espera de la aprobación final en el Senado, en medio de un descontento social que provocó la cuarta huelga general en solo dos años de este gobierno. El oficialismo dijo que esta es la vía para dinamizar el mercado de trabajo asalariado formal, estancado desde hace más de 10...