¿Se jugará UNO en los casinos de Las Vegas? Esto es lo que se sabe

De las mesas del comedor a Las Vegas: UNO, el juego familiar más famoso en Estados Unidos, según Newsweek, cobrará una nueva perspectiva y ofrecerá experiencias distintas al ser llevado a los casinos de Las Vegas con el UNO Social Club, una iniciativa liderada por la compañía de juguetes Mattel, que abrirá sus puertas el 18 de julio y se estará expandiendo por el territorio estadounidense.

Sin embargo, aunque este club se encuentre en un casino, no se puede apostar con dinero mientras se juega con cartas UNO. Le explicamos.

¿Qué es el UNO Social Club?

Los primeros en disfrutar de esta experiencia son los ganadores del concurso que desarrolló Mattel en mayo, con el objetivo de concederles a sus fanáticos más fieles una estadía en el hotel Palms Casino Resort y la primicia de ser los primeros en jugar esta modalidad de cartas de UNO.

Esta adición a los casinos en Las Vegas no solo ofrecerá el clásico juego de cartas, sino que habrá una serie de extensiones del juego que prometen ser una experiencia única.

Dentro de estas extensiones estarán:

UNO Golf : Combina cartas por colores y números; las cartas del jugador se colocan mientras intenta eliminar las cartas altas y conservar las de menor valor.

Equipos UNO : Los jugadores siguen emparejando colores, números y símbolos, pero en lugar de jugar cada uno solo, forman parejas de dos y juegan juntos para ganar. Cartas y reglas especiales facilitan la colaboración entre los jugadores, pero ambos deben deshacerse de todas las cartas de sus manos para ganar.

UNO Show ‘em No Mercy: Este juego tiene muchísimas más cartas, penalizaciones más severas y nuevas reglas que harán que los jugadores apilen, intercambien y roben más cartas que nunca. Hay dos maneras de ganar en esta versión: deshacerse de todas las cartas o eliminar a todos los demás jugadores.

Si bien los fanáticos del juego, UNO, asumieron que al tener este club en Las Vegas se podría apostar mientras lo jugaban, la cuenta de Instagram de UNO desmintió esto, asegurando que la seguridad de los casinos no es lo suficientemente robusta para manejar apuestas con el juego de cartas.

Sin embargo, dicen estar trabajando en esto y afirman que mientras tanto, este club será un espacio de juego exclusivo para quienes quieran experimentar gritar UNO de una manera totalmente diferente.

