“Se le apareció la Virgen al Kirchnerismo”: Kicillof triunfó en elecciones argentinas

Axel Kicillof triunfó en las elecciones de medio término, asegurando su continuidad como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE - Nicolas Aboaf / Gobernación provincia de Buenos Aires

Entre las voces argentinas, el domingo 7 de septiembre surgió una figura que se posicionó en el foco: Axel Kicillof, triunfó para el cargo de gobernador en los comicios de medio término en la provincia de Buenos Aires, donde habita el 40 % de los argentinos. Esto representa una advertencia para el proyecto político del presidente de Argentina, Javier Milei.

Este suceso es un récord, pues fue la mejor elección del peronismo en los comicios legislativos de esa provincia con un 47.28 % de votos obtenidos por la coalición Fuerza Patria, algo que...