No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Se le apareció la Virgen al Kirchnerismo”: Kicillof triunfó en elecciones argentinas

El domingo, la figura del peronismo Axel Kicillof triunfó en la provincia de Buenos Aires, representando un desafío directo para el presidente Milei.

Juliana Valentina Vélez
Juliana Valentina Vélez
08 de septiembre de 2025 - 09:20 p. m.
Axel Kicillof triunfó en las elecciones de medio término, asegurando su continuidad como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Axel Kicillof triunfó en las elecciones de medio término, asegurando su continuidad como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Foto: EFE - Nicolas Aboaf / Gobernación provincia de Buenos Aires

Entre las voces argentinas, el domingo 7 de septiembre surgió una figura que se posicionó en el foco: Axel Kicillof, triunfó para el cargo de gobernador en los comicios de medio término en la provincia de Buenos Aires, donde habita el 40 % de los argentinos. Esto representa una advertencia para el proyecto político del presidente de Argentina, Javier Milei.

Este suceso es un récord, pues fue la mejor elección del peronismo en los comicios legislativos de esa provincia con un 47.28 % de votos obtenidos por la coalición Fuerza Patria, algo que...

Juliana Valentina Vélez

Por Juliana Valentina Vélez

Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos.jvelez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Argentina

Buenos Aires

Javier Milei

Axel Kicillof

PremiumEE

 

JEYSON H(fwii0)Hace 3 minutos
se le apareció la Virgen al Kirchnerismo”. Pero, aun así, el académico resaltó que Kicillof “tiene que hacer mucha renovación”, pues debe “mostrar de qué está hecho”, es decir, “tiene que desmarcarse de la política tradicional del Kirchnerismo”. Es un claro ejemplo y llamado a las vacas sagradas del la izquierda de antaño en latam se debe dejar las viejas formas y renovar el discurso social de derecho.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar