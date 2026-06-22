Seguidores de Morales pausan protestas en Bolivia, pero dicen que “la batalla no termina”

Vehículos transitan por una vía tras el desbloqueo por parte de la Policía de Bolivia en San Julián. Foto: EFE - JUAN CARLOS TORREJON

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Los seguidores del exmandatario boliviano Evo Morales anunciaron este lunes que harán una pausa en sus movilizaciones para exigir la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, en el tercer día de la vigencia del estado de excepción declarado por el gobernante tras más de un mes y medio de bloqueos de carreteras que dejaron pérdidas millonarias.

Los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, uno de los principales sindicatos de cocaleros del país, anunciaron un “cuarto intermedio” (o pausa) en sus movilizaciones en una comparecencia en la que también participó Morales.

El dirigente Isidro Auca informó que se decidió hacer “un cuarto intermedio para un poco pacificar” el país, aunque advirtió que “esta lucha va a continuar” y que “la batalla no termina”.

“Solamente (es) un cuarto intermedio para seguir organizando, para seguir preparándose, porque este Gobierno no ha tenido la capacidad de solucionar los problemas que existen”, sostuvo.

Auca también cuestionó el acuerdo firmado el viernes entre el Gobierno y el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, a quien acusó de haberse “vendido” y haber “traicionado” a los sindicatos.

Por su parte, Morales sostuvo que, “por ahora, es un cuarto intermedio”, pero que no significa que se rindieron. Ratificó sus acusaciones de que supuestamente Paz está “entregando” los recursos naturales del país a las “transnacionales” y que hará subir los costos de servicios básicos y del combustible, algo que el Gobierno ha negado.

Otra dirigente cocalera que no se identificó aseguró que el Trópico de Cochabamba se mantiene “en estado de emergencia” para la “defensa de la vida y el resguardo del hermano Evo Morales”.

El Trópico de Cochabamba es el bastión sindical y político de Morales en el centro del país, donde el exgobernante permanece desde octubre de 2024 resguardado por sus seguidores para evitar ser capturado dentro de un proceso penal por trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija cuando era presidente en 2016.

Esa zona cocalera concentra este lunes la mayoría de los bloqueos de carreteras que persisten en el país. Paz decretó el sábado el estado de excepción para levantar los cortes de vías instalados el pasado 6 de mayo por la COB y campesinos de La Paz, a los que se sumaron luego los seguidores de Morales para exigir la renuncia del presidente.

El Gobierno ha acusado al exmandatario de promover las protestas con supuesto dinero ilícito y con el objetivo de dar un “golpe de Estado”.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de USD 3.000 millones.

Desde el sábado, agentes policiales y militares se desplegaron en distintas carreteras para retirar el material usado para cerrar las vías.

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