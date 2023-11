Seguidores de Milei difunden videos fuera de contexto alegando fraude electoral

El candidato a la Presidencia de Argentina por La Libertad Avanza, el ultraderechista liberal Javier Milei, ha logrado con su lucha 'anticasta' y su provocador carisma captar la atención de los jóvenes y desencantados con la política, y de este modo pasar a la segunda vuelta de la elecciones, que disputará con el oficialista Sergio Massa. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Las acusaciones sin pruebas de fraude electoral reaparecieron en América Latina en la primera vuelta de los comicios generales en Argentina, donde simpatizantes del candidato Javier Milei utilizaron videos descontextualizados para intentar probar esa premisa.

A raíz del resultado de las votaciones del domingo 22 de octubre --en las que ganó el actual ministro de Economía, Sergio Massa, sobre Milei, de La Libertad Avanza y favorito en las encuestas- cientos de grabaciones comenzaron a compartirse en las plataformas con mensajes que cuestionaban la legitimidad del evento.

📰 También recomendamos: Por reunión fallida de Dina Boluarte con Joe Biden, renuncia la canciller de Perú

En muchas ocasiones, el contenido iba acompañado de etiquetas como #mileipresidente, #HuboFraude, #MileiEnPrimeraVuelta o #MileiSi.

Los videos muestran, por ejemplo, boletas rotas del aspirante libertario, un camión presuntamente robándose material electoral o denuncias anónimas de un apagón en un centro de cómputos.

Se trata de una narrativa que se instaló principalmente en redes sociales, mientras la Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó que ninguna agrupación política hizo un reclamo formal sobre la validez de los comicios.

Imágenes que no prueban que las elecciones hayan estado amañadas

El contenido audiovisual que se comparte no representa ninguna prueba sólida de que las elecciones hayan sido arregladas.

“Los videos presentados no pueden verificarse como auténticos. Es imposible saber cuándo se produjeron, en qué contexto ocurrieron los hechos y si no hubo edición”, dijo a EFE Verifica Volgane Oliveira Carvalho, coordinador académico de la organización Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político.

Por lo tanto, aclara el experto, no puede deducirse de estos elementos por sí solos que haya habido fraude.

Si bien es cierto que algunas imágenes podrían mostrar ciertas irregularidades, eso tampoco demuestra que el proceso haya sido trucado sistemáticamente.

De hecho, esta es una de las desinformaciones más comunes en contextos electorales, tal y como se explica en la página web de PortalCheck, un proyecto realizado por la Unesco, el medio de verificación argentino Chequeado y la red de chequeadores de LatamChequea.

“Dentro de un proceso electoral que involucra a millones de personas, es habitual que ocurran ciertos errores o incluso, irregularidades”, expone el portal, que matiza que la equivocación está en presentar esto como prueba de una acción organizada.

📝 Sugerimos: Los hombres líderes de China expresan a las mujeres que su lugar está en el hogar

Las denuncias debidamente registradas fueron trasladadas a la Justicia

Según Fuentes de la CNE consultadas por EFE Verifica, durante la jornada de sufragio del 22 de octubre, la página web del organismo recibió 366 denuncias, entre ellas 105 por rotura o robo de boletas.

Las autoridades remitieron esto a las fiscalías electorales correspondientes para su investigación.

Además, de acuerdo a la fuente interrogada, el número de denuncias estuvo dentro del rango normal en comparación con otras elecciones.

No hubo reclamos oficiales del partido, pese a lo que dijeron las redes

Por su parte, el 2 de noviembre las autoridades electorales argentinas dieron por finalizada la primera ronda de votaciones con la publicación del escrutinio definitivo, cuya elaboración está a cargo de la Justicia Electoral.

A través de un comunicado, la CNE sostuvo que el recuento concluyó “sin que se hayan formulado protestas ni reclamos sobre la constitución y funcionamiento de las mesas, ni contra la validez de la elección”.

Lo cual constata que, pese a las afirmaciones en redes, La Libertad Avanza no hizo ninguna impugnación.

Guillermo Francos, asesor de Javier Milei, sostuvo en una entrevista para una radio local que sí creen que hubo “trampas electorales”, pero negó tener pruebas concretas para demostrarlo.

“Nosotros creemos que hubo trampas electorales. No tenemos duda que hubo trampa electoral. No tengo dudas de que muchas mesas, en la gran parte de las mesas en las que no teníamos fiscales, se tergiversó la votación de la gente. Claro que como no tenemos pruebas concretas para demostrarlo, sino que tenemos solamente análisis comparativos de votaciones, no hay forma de que lo planteemos en la Justicia con esas pruebas”, dijo el político libertario.

Asimismo, interrogado por un eventual desconocimiento del resultado del balotaje, dijo que siempre que haya claridad en el proceso a la agrupación le corresponde reconocer la votación.

Recomendaciones de observadores

Por otro lado, la organización Transparencia Electoral, en un informe preliminar sobre la observación de las elecciones argentinas, indicó que el proceso se llevó a cabo en “un ambiente de tranquilidad”.

En ningún momento el documento pone en tela de juicio los resultados de los comicios, aunque sí hace un llamado sobre aspectos a corregir, como el abuso de recursos públicos y las barreras para realizar acompañamiento cívico.

La “epidemia” de desinformación electoral

EFE Verifica ya ha detectado afirmaciones falsas sobre fraude en las elecciones de Perú, Brasil, Colombia, Estados Unidos o España.

Oliveira Carvalho expone que la difusión de información falsa sobre las elecciones “se convirtió en algo habitual en las redes sociales a mediados de la década pasada”. Sin embargo, apunta que se ha vuelto una epidemia desde principios de la década de 2020.

📌 Le puede interesar: Las razones del escándalo de corrupción que tumbó al primer ministro de Portugal

Básicamente, el peligro de la desinformación radica en que “pone en duda la legitimidad de los vencedores, fomenta ideas que cuestionan la democracia y desalienta la participación popular en las elecciones”, expresa el especialista.

Todo esto, a su juicio, se traduce en un debilitamiento del sistema democrático que “plantea enormes riesgos para la sociedad”.

Entre tanto, Argentina concurrirá al balotaje el próximo 19 de noviembre, donde finalmente se decidirá cuál será el próximo presidente, entre Massa y Milei, que tomará las riendas del país en diciembre.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.