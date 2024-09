Senador de EE. UU. intimidó a activista árabe: “Esconda la cabeza en una bolsa”

Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, un senador republicano de 72 años intimidó a la directora del Instituto Árabe Americano, Maya Berry, sugiriendo reiteradamente que apoya a Hezbolá, Hamás e Irán a pesar de que ella lo negó cada vez que le preguntó.

La sesión fue convocada para hablar de crímenes de odio en Estados Unidos y también participaron el director de un instituto judío y Kenneth Stern, director del Centro Bard para el Estudio del Odio. Sin embargo, según relata Berry y medios como el Washington Post (WP), introducir asuntos de política exterior eclipsó la jornada.

“Berry, copresidente del grupo de trabajo sobre crímenes de odio de la Conferencia de Liderazgo de Derechos Civiles y Humanos, dijo a los legisladores que, si bien los crímenes de odio aumentaron un 7 por ciento entre 2022 y el año pasado, los cometidos contra árabes y judíos aumentaron un 73 por ciento y un 58 por ciento, respectivamente”, cita el WP.

Sin embargo, cuando John Kennedy, senador por Louisiana de 72 años y miembro del partido republicano, tomó la palabra, una de sus primeras preguntas fue si Berry apoyaba a Hamás. “Hamás es una organización terrorista extranjera que no apoyo, pero al hacerle esa pregunta al director ejecutivo del Instituto Árabe Americano se centra mucho en la cuestión del odio en nuestro país”, respondió Berry.

Luego, el senador le preguntó lo mismo por Hezbolá, grupo proiraní blanco de ataques en Líbano esta semana que han dejado más de 40 días en dos jornadas de explosiones. Berry respondió de nuevo que no y agregó que las preguntas del senador le parecían “decepcionantes”.

“No puedes decir que no, ¿verdad? —respondió Kennedy con una sonrisa—. No puedes hacerlo”, narró el WP. Entonces insistió y le preguntó si apoyaba a Irán y su “su odio hacia los judíos”. La funcionaria volvió a contestar que no, pero el senador insistió. Le preguntó por críticas que había hecho cuando EE. UU. decidió cortar la financiación a la Agencia para los refugiados palestinos de la ONU, UNRWA, y terminó preguntándole de nuevo por Hamás: “Déjame preguntarte una vez más: tú apoyas a Hamás, ¿no? Tú apoyas a la UNRWA y a Hamás, ¿no?”.

Aunque de nuevo Berry respondió que no, cerró diciéndole que “debería meter su cabeza en una bolsa”: “¿Sabes lo que me decepciona? No puedes atreverte a decir que no apoyas a la UNRWA, que no apoyas a Hamás, que no apoyas a Hezbolá y que no apoyas a Irán. Deberías esconder la cabeza en una bolsa”.

Según relata el WP, el auditorio quedó en silencio después de la frase de Kennedy. Berry dijo al diario estadounidense que “Kennedy y otros legisladores secuestraron la conversación para no hablar sobre crímenes de odio, pero también usaron el mismo tipo de retórica racista que conduce a los crímenes de odio”.

