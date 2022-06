Senadores de Estados Unidos logran acuerdo bipartidista para control de armas

Protestas frente al Capitolio exigiendo mayor control de armas luego de la masacre escolar ocurrida en Uvalde, Texas. Foto: SHAWN THEW / POOL

Senadores de Estados Unidos anunciaron un acuerdo bipartidista para poner en marcha medidas que refuercen el control de armas en ese país, en un momento en que la indignación ciudadana por la violencia armada ha aumentado por recientes masacres, particularmente la registrada en una escuela primaria de Uvalde, Texas, el pasado 24 de mayo, en donde murieron 19 niños y dos adultas.

Recomendamos: “Que la pérdida de sus vidas importe”: Matthew McConaughey sobre masacre en Texas

El acuerdo, alcanzado entre 10 republicanos y 10 demócratas, incluye, por ejemplo, un mejorado chequeo de antecedentes con el fin de que las autoridades pueda hacer revisión de los registros juveniles y de salud mental de cualquier posible comprador de armas menor de 21 años, así como la inclusión de condenas por violencia doméstica y órdenes de alejamiento en la base de datos nacional de verificación de antecedentes.

El anuncio cobra particular relevancia teniendo en cuenta que el obstruccionismo legislativo ha sido el principal obstáculo para profundizar la regulación al respecto. Sin embargo, también es preciso decir que aún queda pendiente el reto de traducir este acuerdo en un proyecto de ley concreto. Como le dijo una fuente al medio Politico, la dificultad estará en los detalles de la propuesta legislativa, teniendo en cuenta, además, que el Congreso saldrá a receso el próximo 24 de junio.

De contexto: Control de armas: ¿EE. UU. lo logrará esta vez, tras masacre escolar en Texas?

Entre otros elementos del acuerdo están la provisión de fondos para que los estados implementen las “leyes de bandera roja”, que permiten a las autoridades confiscar temporalmente armas a personas consideradas peligrosas. Asimismo, se destinarán recursos para atención en salud mental y seguridad en las escuelas.

“Hoy anunciamos una propuesta bipartidista de sentido común para proteger a los niños de Estados Unidos, mantener nuestras escuelas seguras y reducir la amenaza de la violencia en todo nuestro país”, dijo el grupo de 20 legisladores demócratas y republicanos en un comunicado. “Nuestro plan aumenta los recursos necesarios en materia de salud mental, mejora la seguridad escolar y el apoyo a los estudiantes, y ayuda a garantizar que los criminales peligrosos y los que son considerados como enfermos mentales no puedan comprar armas”, agregaron.

Recientemente, después de la masacre en Uvalde, el presidente Joe Biden había exhortado a los legisladores a tomar acciones alrededor de la problemática. El mandatario apreció el anuncio, pero dejó claro en que no va tan lejos como él habría querido. “Obviamente no es todo lo que creo que se necesita, pero refleja pasos importantes en la dirección correcta, y sería la legislación sobre seguridad de armas más importante que se apruebe en el Congreso en décadas”, dijo en un comunicado. “Con el apoyo bipartidista, no hay excusas para el retraso”, añadió.

Te puede interesar: Niña cuenta a Congreso de EE. UU. cómo se hizo la muerta para sobrevivir en Uvalde

Como recordó la AFP, el mandatario había pedido reformas mucho más profundas, como la prohibición de venta pública de los rifles de asalto o al menos un aumento de la edad autorizada para comprarlos, así como reforzar las comprobaciones de antecedentes del cliente.

Vale la pena recordar que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ya había un paquetes que incluía el aumento de la edad de compra de la mayoría de los rifles semiautomáticos de 18 a 21 años. Sin embargo, los demócratas no tienen los 60 votos necesarios para avanzar en el Senado.

Así, con el acuerdo, se espera que el Legislativo finalmente tenga éxito en los intentos por regular el control de armas.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.