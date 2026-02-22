Sheinbaum pidió calma tras la ola de violencia en México por un operativo contra el narco

"Debemos mantenernos informados y en calma", escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X. Foto: EFE - Isaac Esquivel

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población mantenerse en calma e informada tras el operativo en el que murió el capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, uno de los más buscados del país y por quien Estados Unidos ofrecía USD 15 millones. Él era el líder del cartel Jalisco Nueva Generación.

“Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma”, dijo la mandataria en la red social X. Tras el operativo militar, hombres armados bloquearon diversas carreteras y quemaron negocios en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Sinaloa.

En Puebla, estado aledaño a la capital mexicana, se registraron bloqueos en dos carreteras con incendios de autos, un autobús y un tractocamión. Los delincuentes también prendieron fuego a una tienda de abarrotes y dañaron un banco estatal, informaron autoridades locales.

Nemesio Oseguera, “El Mencho”, murió este domingo tras un operativo militar realizado en el occidental estado de Jalisco, informó el Ejército mexicano. Él era uno de los líderes narco activos más importantes tras el arresto de los fundadores del Cartel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘Mayo’ Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

Precisamente, uno de los temores tras el operativo de seguridad llevado a cabo en México era que se desencadenaran luchas internas por el poder y que se diera una reanudación de la violencia por la competencia entre facciones.

