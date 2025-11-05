Sheinbaum presenta denuncia contra su acosador y recibe solidaridad internacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles en Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE - Mario Guzmán

El acoso sexual sin precedentes sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum en plena calle hizo patente la realidad que enfrentan las mexicanas a diario y desató preocupación por su débil aparato de seguridad, que permite una gran cercanía física de los ciudadanos.

El incidente, registrado en video, ocurrió el martes cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial.

“Se acercó esta persona totalmente alcoholizada, no sé si drogado (...). Hasta después que veo los videos no me doy cuenta de lo que realmente ocurrió”, reconoció el miércoles la presidenta.

Después de tocarla, un guardia presidencial lo apartó, mientras que ella, un tanto confundida, incluso se tomó una foto con su agresor.

Sheinbaum denunció al hombre ante la justicia para defender la integridad de todas las mexicanas en un país donde predomina el machismo.

“Mi reflexión es: si no presento una denuncia, ¿en qué condición se quedan las otras mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las mujeres en nuestro país?”, afirmó.

Sin consecuencias

Para Verónica Cruz, de la organización feminista Las Libres, “esta es la realidad de la mayoría de las mujeres. Todos los días están viviendo esta situación de acoso, de hostigamiento”.

“El problema es lo simbólico de que haya sido hasta a la presidenta de la República”, dijo a AFP.

Este agresor “es el símbolo de los hombres que acosan en las calles, que creen que pueden tocar los cuerpos de las mujeres sin ninguna reprimenda, sin ninguna sanción, sin ninguna consecuencia”, añade, subrayando que la mayoría de las víctimas se sienten indefensas tras la agresión sin saber cómo o dónde denunciar, o con el temor o la vergüenza de ser revictimizadas.

La denuncia de la mandataria fue presentada ante la fiscalía de Ciudad de México, uno de los distritos del país que persigue penalmente el acoso sexual.

Sheinbaum aseguró además que buscará impulsar que los 32 estados que conforman México penalicen este tipo de conductas.

Condena internacional

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó este miércoles el acoso que vivió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al tiempo que hizo un llamado a “no normalizar ni minimizar” la violencia contra las mujeres en el país.

“La ONU en México expresa su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión sufrida”, expuso la organización en un mensaje en X.

Por separado, ONU Mujeres remarcó que “la violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse” y señaló que “toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado”.

Asimismo, expresó su respaldo al llamamiento que hizo el martes la Secretaría de las Mujeres de México de no “trivializar” este tipo de violencias, ni utilizarlas para ejercer revictimización.

La Secretaría de las Mujeres urgió en un comunicado “a que este acontecimiento no se instrumentalice para revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia”.

A la condena por la agresión también se sumó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que señaló en un comunicado que “este hecho es un recordatorio doloroso” de que las mujeres, incluso en cargos de alta responsabilidad pública, siguen “enfrentando actitudes machistas, agresiones físicas y distintas formas de violencia”.

