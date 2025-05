Sheinbaum rechaza el envío de tropas de Trump y defiende la soberanía mexicana

La presidenta de México Claudia Sheinbaum, participa este lunes durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intentó este lunes calmar la inquietud generada por las recientes tensiones diplomáticas con Donald Trump, luego de que se conociera que el mandatario estadounidense le propuso enviar tropas a suelo mexicano para combatir al narcotráfico.

La mandataria confirmó que rechazó tajantemente la oferta, alegando que el respeto a la soberanía nacional es “inviolable”. Según explicó, aunque existe disposición a colaborar en materia de seguridad, México no permitirá operaciones militares extranjeras en su territorio.

La propuesta, realizada durante una llamada telefónica el sábado entre ambos presidentes, reavivó el debate sobre el papel de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado al sur de su frontera, y sobre la percepción de la capacidad del gobierno mexicano para hacerle frente.

Sheinbaum subrayó que el canal de comunicación bilateral continúa abierto y que hasta ahora la interlocución con Trump ha sido “directa y funcional”.

El domingo, Trump calificó a los cárteles mexicanos como “gente horrible que han estado matando a diestra y siniestra” y que “han hecho una fortuna vendiendo drogas y destruyendo a nuestro pueblo”. Añadió que “la presidenta de México es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.

La relación México–EE. UU. desde enero 2025

Desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025, la relación bilateral ha estado marcada por fricciones en temas clave como seguridad, migración y comercio.

En el ámbito de seguridad, Sheinbaum ha tomado distancia del enfoque de “abrazos, no balazos” de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y ha optado por una estrategia más frontal. Esto ha implicado un aumento en las detenciones, decomisos y operativos contra el crimen organizado.

En cuanto al comercio, Trump impuso aranceles sobre productos mexicanos como medida de presión para frenar la entrada de fentanilo y la migración irregular. La Casa Blanca vinculó directamente estas sanciones económicas con la exigencia de que México tomara acciones más contundentes. En respuesta, Sheinbaum reforzó la presencia militar en la frontera y extraditó a figuras clave del narcotráfico.

Según el analista Will Freeman, del centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, la presión ejercida por Trump ha tenido un impacto tangible sobre la política de seguridad mexicana. “Trump ha creado una presión real que ha obligado a México a actuar”, dijo Freeman al medio inglés The Guardian. “Creo que Sheinbaum ya tenía la intención de tomar medidas, pero esta presión ha facilitado su tarea”.

Freeman agregó que la visión de Trump sobre el problema se asemeja a la de un conflicto armado interno. “Para él, esto es casi como una insurgencia en México”, explicó. “Y si el ejército mexicano no está dispuesto a enfrentarlo, y muchas veces parece que no está usando toda su fuerza contra los cárteles, entonces Estados Unidos debería intervenir”.

