Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Si Venezuela cambia de régimen, ¿a qué se enfrenta Colombia?

EE. UU. aumenta su presencia militar cerca de Venezuela y abre un escenario incierto para Colombia: riesgos fronterizos, presión geopolítica y un posible colapso del régimen de Maduro.

Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
24 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
El presidente Gustavo Petro (centro) ha respaldado del líder chavista venezolano, Nicolás Maduro (izq.), en medio del despliegue naval ordenado por el mandatario de EE. UU., Donald Trump (der.).
El presidente Gustavo Petro (centro) ha respaldado del líder chavista venezolano, Nicolás Maduro (izq.), en medio del despliegue naval ordenado por el mandatario de EE. UU., Donald Trump (der.).
Foto: Agencia EFE

El incremento de la presencia militar de Estados Unidos y la incertidumbre sobre sus objetivos no solo han representado un grave problema para el regimen venezolano de Nicolás Maduro, sino que también han abierto dudas profundas sobre sus implicaciones para Colombia. Surge así una pregunta clave: si Estados Unidos realmente busca un cambio de régimen en Venezuela, ¿cómo se vería afectado su país vecino?

Aunque hipotética, esta cuestión está cada vez más cerca de la realidad. Desde que Estados Unidos inició la movilización del Comando Sur en...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Venezuela

Colombia

Donald Trump

Nicolás Maduro

Gustavo Petro

 

Usuario(56577)Hace 18 minutos
Fuera de latinoAmerica, Este gobierno Imperialista debe respetar el dereco internacional, dejar de meter sus narices en todo el mundo y concentrarse en sus propias problemas que son muchos y constantes. Lo que verdaderamente estan bucanco es apopiarse de el petroleo venezolano. Fuera gringos de nuestro territorio,
Usuario(56577)Hace 18 minutos
Fuera de latinoAmerica, Este gobierno Imperialista debe respetar el dereco internacional, dejar de meter sus narices en todo el mundo y concentrarse en sus propias problemas que son muchos y constantes. Lo que verdaderamente estan bucanco es apopiarse de el petroleo venezolano. Fuera gringos de nuestro territorio,
ERWIN JIMENES(18151)Hace 1 hora
Puros supuestos ..que bobada.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.