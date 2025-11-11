Siguen las pullas desde EE. UU. contra Petro: él “deshonra a Colombia”, dijo Bernie Moreno

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el senador republicano, Bernie Moreno, sostuvieron hace poco una reunión en la Casa de Nariño. Foto: Ovidio Gonzalez S

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

No paran las críticas desde Estados Unidos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En esta ocasión, Bernie Moreno, senador republicano por el estado de Ohio, escribió en la red social X que “mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos”, pero Petro “ha hecho todo lo posible” para imposibilitarla.

Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos. Por eso me reuní con Petro en agosto. El objetivo era restablecer la relación y encontrar puntos en común que nos beneficiaran a ambos. Desafortunadamente, desde entonces, ha hecho todo… — Bernie Moreno (@berniemoreno) November 11, 2025

En su mensaje, el legislador aseguró que en “Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo. Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático, sus acciones que complacen a los narcotraficantes, su constante actividad en las redes sociales y su patética necesidad de presentarse como víctima”. En alusión a lo que mencionó el lunes el subsecretario de Estado, Christopher Landau, Moreno agregó: “Bolívar representaba fuerza, valentía e integridad. Petro deshonra ese legado”.

A través de su perfil en lo que antes era Twitter, también hizo referencia a las elecciones del próximo año, las cuales describió como el momento para retomar la relación entre ambos países, “como lo hemos hecho durante 200 años”. Sus declaraciones se conocieron días después de que la revista Cambio expusiera una fotografía difundida por la propia Casa Blanca en la que se ve a James Blair, subjefe de Gabinete de Donald Trump, sosteniendo una carpeta que contiene un documento, al parecer, titulado “Doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental”, acompañado de un fotomontaje del presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro vestidos con los típicos overoles anaranjados que portan los presos en Estados Unidos.

La “doctrina” incluiría un plan de cinco puntos, incluyendo sanciones contra el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano. En medio de la polémica, la Casa de Nariño llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña. Se supo también que se emitiría una nota de protesta tras lo revelado por la prensa.

Petro, por su parte, acusó al republicano, de origen colombiano, de estar detrás de eso: “Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realicé debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga así, haciéndome pasar como narcotraficante”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com