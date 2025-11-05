Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sin casarse, trabajar o morir en paz: así se vive en un Estados Unidos paralizado

Desde bodas canceladas hasta cementerios cerrados y parques nacionales abandonados, millones de estadounidenses enfrentan el costo invisible de un Congreso que no logra ponerse de acuerdo. Lo peor llegaría cuando el gobierno reabra.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
05 de noviembre de 2025 - 12:12 p. m.
El cierre del gobierno podría obligar a EE. UU. a cerrar parte de su espacio aéreo la próxima semana.
El cierre del gobierno podría obligar a EE. UU. a cerrar parte de su espacio aéreo la próxima semana.
Foto: EFE - WILL OLIVER

Millones de estadounidenses continúan aprendiendo a la fuerza que, de una u otra manera, necesitan al gobierno federal para desarrollar la gran mayoría de sus actividades. Isaac Carp y su prometida, Stephanie Bartner, por ejemplo, tenían planeado casarse el pasado sábado en Washington D. C. Todo estaba listo.

Las invitaciones estaban enviadas, la decoración estaba preparada … Si buscan sus nombres en internet, pueden acceder a su lista de regalos en la tienda Bloomingsdale’s. Pero ahora que el Tribunal Superior de la capital no puede expedir...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Donald Trump

 

Fre Mier(54050)Hace 43 minutos
Poco a poco los estadounidenses se darán cuenta de que eligieron a un maniático.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.