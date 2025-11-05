Sin casarse, trabajar o morir en paz: así se vive en un Estados Unidos paralizado

El cierre del gobierno podría obligar a EE. UU. a cerrar parte de su espacio aéreo la próxima semana. Foto: EFE - WILL OLIVER

Millones de estadounidenses continúan aprendiendo a la fuerza que, de una u otra manera, necesitan al gobierno federal para desarrollar la gran mayoría de sus actividades. Isaac Carp y su prometida, Stephanie Bartner, por ejemplo, tenían planeado casarse el pasado sábado en Washington D. C. Todo estaba listo.

Las invitaciones estaban enviadas, la decoración estaba preparada … Si buscan sus nombres en internet, pueden acceder a su lista de regalos en la tienda Bloomingsdale’s. Pero ahora que el Tribunal Superior de la capital no puede expedir...