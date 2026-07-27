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Sin petróleo, Cuba se las arregla para sobrevivir

El presidente Donald Trump ha intentado asfixiar a Cuba bloqueando sus importaciones de petróleo. Pero seis meses después, la isla está encontrando maneras de resistir.

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Jack Nicas, Alex Pena y Lisette Poole González | The New York Times
27 de julio de 2026 - 08:00 p. m.
Personas esperan en una tienda durante el tercer apagón general en menos de una semana en La Habana (Cuba).
Personas esperan en una tienda durante el tercer apagón general en menos de una semana en La Habana (Cuba).
Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Durante meses, el presidente Donald Trump ha estado prediciendo que Cuba está a punto de colapsar.

“Simplemente va a caer,” les dijo a los periodistas el 4 de enero, un día después de tomar el control del petróleo de Venezuela, que había sido el salvavidas de Cuba.

Después impuso un bloqueo petrolero que ha empujado a la isla a su peor crisis energética de la historia, con apagones masivos que ahora duran casi todo el día. Y sin embargo, más de seis meses después, el gobierno y el pueblo cubanos siguen en pie.

Este mes,...

Por Jack Nicas, Alex Pena y Lisette Poole González | The New York Times

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Alberto Rincón Cerón(3788)Hace 10 minutos
Impresionante. Son profundamente Admirables.
Carlosé Mejía(19865)Hace 34 minutos
¡Todo mi cariño y toda mi admiración al heroico pueblo de Cuba siempre tan creativo, siempre tan alegre, siempre tan resiliente!
javier arlés(96673)Hace 37 minutos
Un bloqueo criminal de más de 60 años.
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 44 minutos
67 años subsistiendo...
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