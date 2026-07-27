Sin petróleo, Cuba se las arregla para sobrevivir

Personas esperan en una tienda durante el tercer apagón general en menos de una semana en La Habana (Cuba). Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

Durante meses, el presidente Donald Trump ha estado prediciendo que Cuba está a punto de colapsar.

“Simplemente va a caer,” les dijo a los periodistas el 4 de enero, un día después de tomar el control del petróleo de Venezuela, que había sido el salvavidas de Cuba.

Después impuso un bloqueo petrolero que ha empujado a la isla a su peor crisis energética de la historia, con apagones masivos que ahora duran casi todo el día. Y sin embargo, más de seis meses después, el gobierno y el pueblo cubanos siguen en pie.

Este mes,...