El gobierno de Joe Biden ha endurecido las medidas de vacunación para diferentes empresas y, a su vez, para trabajadores del sector público y contratistas. Foto: Agencia Bloomberg

Las empresas en Estados Unidos han decidido despedir a aquellos empleados que no se quieran vacunar. Muchas de estas organizaciones están revisando y actualizando sus políticas de vacunación, gracias al incremento de contagios por COVID-19 y, también, a los nuevos mandatos que el Gobierno de Joe Biden ha ordenado.

Pese a la “Gran Renuncia”, término acuñado por un profesor en Texas, el cual explica la masiva renuncia de los trabajadores en Estados Unidos, muchas empresas decidieron seguir los lineamientos del gobierno referente al COVID-19 y volver al trabajo presencial con sus empleados vacunados, y despedir aquellos que no estén inmunizados.

Muchas empresas en el sector tecnológico han implementado la vacuna del COVID-19 como obligatoria. La más reciente es Google, de acuerdo con un reporte de la CNBC.

Los trabajadores deben otorgarle a la empresa prueba de la vacuna contra el coronavirus o solicitar una excepción por motivos religiosos o médicos. Aquellos que se rehúsen a vacunarse o se les niegue la excepción, recibirán licencias remuneradas por 30 días, desde enero. Después de esa fecha, serán asignados a licencias no remuneradas por hasta seis meses y después serán despedidos.

El portavoz de Google indicó que: “nuestros requerimientos de vacunación es una de las maneras más importantes por medio de las cuales podemos mantener nuestra personal seguro y seguir ofreciendo nuestros servicios. Estamos comprometidos con ayudar a nuestros empleados para que se vacunen, y firmemente mantenemos nuestra posición”

Google no es la única empresa de este sector que ha implementado esta medida. Cisco e IBM también lo han hecho.

Asimismo, empresas como: American Express, del sector de finanzas, o Doordash, la startup de domicilios de comida, Microsoft, McDonald’s, Netflix, The New York Times, Twitter, Uber, Disney, The Washington Post, entre otras. Todas estas empresas le solicitan a sus empleados estar vacunados antes de volver al trabajo presencial.

El último mandato impuesto por el Gobierno de Biden le exige a los negocios que tengan más de 100 trabajadores solicitarle a sus empleados estar vacunados. Esta nueva política de vacunación entraría en efecto a principios del próximo mes y afectaría a 84 millones de empleados. Se estima que puede salvar 6.500 vidas y prevenir 250.000 hospitalizaciones en los próximos seis meses, de acuerdo con ABC.

Sin embargo, esta nueva orden fue llevada a los tribunales por 27 estados republicanos y por varias empresas, quienes alegan que la decisión de vacunar a los ciudadanos le compete a los estados y no al gobierno federal. Por su parte, el Gobierno de Biden mantiene su postura y reitera que esta nueva orden es legal. Actualmente, este mandato está en un limbo legal, a la espera de la resolución por parte de la Corte de Apelaciones en Cincinnati.

Parte de la preocupación del Gobierno actual es que EE. UU. es el país que más muertos ha tenido por COVID-19, de acuerdo con The Guardian. El número de fallecidos ha superado los 800.000, según datos de la Universidad Johns Hopkins. De hecho, 200.000 personas dentro de esa lista, fallecieron después que se inició el proceso de vacunación.

Pese a que hay vacunas disponibles y gratuitas, el país registró más muertes este año que en 2020. Debido a la variante Delta y al rechazo de la vacuna. En efecto, la gran mayoría de fallecimientos se produjeron entre los no vacunados

De acuerdo con el Centro de Control y prevención de Enfermedades o CDC, por sus siglas en inglés, las vacunas en contra del COVID-19 son efectivas y pueden reducir el riesgo de obtener y propagar el virus. Además, estas vacunas pueden ayudar a prevenir que los niños y adultos se enfermen seriamente si contraen el COVID-19. Pese a estas indicaciones, aún hay personas que se rehúsan a vacunarse.

Asimismo, las ofertas laborales que solicitan estar vacunado en contra el COVID-19 han incrementado un 119 % durante el mes de septiembre en comparación con el mes de agosto, de acuerdo con el laboratorio de contratación de Indeed, un portal de búsqueda de trabajo.

Según este artículo “gracias al aumento de casos de propagación de COVID-19, los empleadores desean mantener sus negocios andando de forma segura para ellos y sus empleados. Por esto, el requerimiento de vacunación es la manera que tienen los empleadores para que sus clientes y sus empleados puedan seguir operando” indicó Ann Elizabeth Konkel, economista de este laboratorio de contratación.

Sectores que requieren vacunación

Los sectores que aumentaron el requerimiento de vacunación son los sectores de cuidado personal y de el de la industria de salud para el hogar, con un porcentaje de 333 %. A su vez, el sector de servicio social y comunitario aumentó este requerimiento en un 326 %, de acuerdo con los datos del portal de trabajo Indeed.

Otro de los sectores que aumentó este requerimiento fue el sector legal, de educación y de asistencia administrativa, con 210 %, 146 % y 219 % respectivamente. También, en el sector de comunicaciones y de medios esta solicitud incrementó un 180 %.

¿Vacunarse es obligatorio?

La obligatoriedad de la vacuna depende del trabajo, industria y de las leyes estatales. Sin embargo, con el paso de los meses, el presidente Joe Biden ha impuesto medidas de vacunación obligatorias hacia ciertos sectores, la cual impactó a un total de 2,1 millones de personas.

Asimismo, los empresarios han optado por preferir la contratación de personas que estén vacunadas y por solicitarle a sus empleados que se vacunen. De acuerdo con Forbes, el 59 % de negocios encuestados solo contratan a personas vacunadas, un 23 % indicó que están considerando imponer este mandato y solo el 19 % mencionó que no les importa si sus empleados están vacunados o no.

La American Association of Retired Persons (AARP, por sus siglas en inglés) es una organización sin ánimo de lucro la cual se enfoca en los problemas que enfrentan la población mayor de 50 años. Respondiendo en su página web la pregunta sobre si los empleadores pueden obligar a sus empleados a vacunarse, indicaron que “la respuesta corta es sí, un empleador puede requerir que sus empleados se vacunen si quieren continuar laborando en la empresa. Pero hay varias excepciones que están relacionadas con los temas de discapacidad o creencias religiosas que prohíben la vacunación”.

Por otro lado, la evidencia que prueba que el mandato de vacunas es efectivo ha empezado a surgir. Según este artículo, para la fecha límite que estableció el Departamento de Policía de Nueva York para las personas no vacunadas, un 85 % del personal había cumplido.

