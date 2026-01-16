Sin visa, ¿cómo se supone que Petro entre a Estados Unidos? Todo depende de Trump

Ya hay fecha para la reunión en la Casa Blanca entre los presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump Foto: Archivo Particular

En poco más de dos semanas se espera la visita de Gustavo Petro, presidente colombiano, a la Casa Blanca en Washington, para reunirse con su homólogo Donald Trump después de más de un año de tensión y una oportunidad para cambiar el rumbo tras una llamada entre ambos hace un par de semanas.

Desde entonces, el gobierno nacional ha estado preparando el encuentro de múltiples formas. Esta semana hubo reunión del presidente con el comité de relaciones exteriores, al que atendieron, entre otros, los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos.

Sin embargo, a todo esto le restaba un interrogante logístico: ¿Cómo iba Petro a entrar a Estados Unidos si no tiene visa? Vale la pena recordar que desde septiembre, después de la última Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el mandatario colombiano no cuenta con el documento, después de que el gobierno de Trump se lo revocara tras llamar a desobedecer a soldados estadounidenses en cuanto a la guerra en Gaza se refería.

Esto hizo parte de la disputa constante durante todo el año entre Trump y Petro, por la cual desde Washington tomaron represalias como incluirlo a él, su esposa, Verónica Alcocer, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton.

Ahora parece que las cosas pueden cambiar. Después de la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela y la posibilidad de que Estados Unidos replicara la acción en Colombia, ambos presidentes se sentaron a conversar por teléfono por más de una hora y pactaron la visita que ocurrirá el 3 de febrero.

La solución práctica, a pesar de no tener visa, pasa por la invitación directa del presidente Trump. Así lo explicó Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado, a La FM. Según la funcionaria, existen excepciones apegadas al interés nacional de EE. UU., que permiten el desplazamiento de Petro en el país.

Para esto hay un comité técnico encargado de hacer los trámites y facilitar la logística del encuentro según lo que disponga Trump para el encuentro.

Según explicó Molano, el encuentro no garantiza ni representa la restitución de la visa del presidente Petro.

