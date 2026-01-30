Sindicato de Migración Colombia anuncia posible huelga y Gobierno culpa crisis presupuestal

Puesto de Migración Colombia con pancartas de protestas de sus empleados. Foto: Cortesía

El principal sindicato de empleados de Migración Colombia, la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO), denunció durante la semana el incumplimiento de las condiciones pactadas con el gobierno nacional en 2024 y advirtió la posibilidad de entrar de nuevo en una huelga general.

Según OSEMCO, el 5 de diciembre de 2024 representantes del gobierno se comprometieron a la contratación de un estudio derediseño institucional, así como su respectiva implementación, reingeniería y nivelación salarial de los empleados de la institución. Sin embargo, denuncian, esto no ha ocurrido.

La denuncia llega a estas alturas porque, según el acuerdo original, para enero de 2026 se implementaría la reingeniería salarial dentro de la institución. “Hoy, ya en dicho periodo, podemos afirmar que no existe absolutamente ningún avance en el proceso mencionado. A lo anterior se suma una gestión administrativa deficiente y una alarmante falta de transparencia por parte de la señora Directora Nacional, situación que resulta no solo decepcionante, sino profundamente preocupante, en tanto está conduciendo a la entidad, paso a paso, hacia un RIESGO DE COLAPSO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO. Hoy NUESTRA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN GRAVE PELIGRO”, reza el comunicado de la organización sindical.

Anuncian con esto que haran uso del “legítimo del derecho a la protesta pacífica en todos los Aeropuertos Internacionales, Puestos de Control Migratorio y Sedes de Migración Colombia”.

La respuesta del gobierno

En un comunicado conjunto entre las directivas de Migración Colombia y la Cancillería, detallaron como principal inconveniente para el cumpimiento los problemas presupuestales de la cartera de Exteriores. Sin embargo, alegaron que el 5 de diciembre del 2025, un año después de los acuerdos de la mesa de diálogo, se hizo efectivo la primera “Bonificación Migratoria, mediante la expedición del Decreto 0978 del 10 de septiembre de 2025 (...) como reconocimiento a la ardua labor que vienen realizando los trabajadores y trabajadoras de la entidad”.

Afirmaron que esta bonificación se pagará a los empleados de Migración Colombia unas cuatro veces al año. Además alegaron otros resultaros como la ampliación de planta de la institución entre 2023 y 2024, con un total de 667 nuevos empleos.

También afirmaron que desde la firma del acuerdo han realizado un total de 27 mesas técnicas para adelantar las reformas a la institución y respondieron que tanto OSEMCO como UNASEMIGC-MRE y SINTRAMICOL, los otros dos sindicatos de empleados, han participado en el proceso.

Las entidades oficiales reiteraron la justificación de los retrasos en las dificultades presupuestales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Especialmente haciendo hincapié en hechos como la no aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República y la reciente suspensión del Decreto de Emergencia Económica por la Corte Constitucional.

