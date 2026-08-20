Sismo de magnitud 7,2 sacude el sur de Perú: reportan que no hay daños ni víctimas

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este jueves el sur de Perú, con epicentro en la provincia de Parinacochas, Ayacucho. Por ahora, no se reportan daños ni víctimas. Foto: Archivo Particular

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Un fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió este jueves a varias regiones del sur de Perú, sin que todavía se reporten daños o víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al este de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros de profundidad, según el USGS.

El Instituto Geofísico de Perú estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros.

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