Sobre las deportaciones, el equipo de Trump crea su propia realidad alterna

Migrantes protestan en Los Ángeles, California, contra las medidas de Donald Trump. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Las calles de Woodburn, una pequeña ciudad agrícola en el estado de Oregon, se han vaciado desde que Donald Trump asumió la presidencia. La gente ya no come en los restaurantes como antes, los niños no asisten a la escuela y los trabajadores no se presentan a sus labores. “Hay mucho miedo”, le dijo Debbie Cabrales, directora ejecutiva del Centro de Servicios para Trabajadores Agrícolas a una emisora local.

La escena se repite en otras ciudades como Chicago u Orlando. Es como si hubiera caído una nueva pandemia, pero esta vez no se le teme a...